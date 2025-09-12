Pētniece: Eiropai ir jābeidz domāt, ka bez ASV mēs būsim nespējīgi 0
Diemžēl, skatoties no perspektīvas, cik ilgi notiek karš un kāda ir Krievijas virzība frontē Ukrainā, mums ir jāsamierinās, ka Krievijas informatīvajā telpā un pie jebkurām dzirdīgajām ausīm šis karš no Kremļa puses tiks pasniegta kā uzvara, TV24 raidījumā “Globuss” pauž Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Elīna Vrobļevska.
Pētniece norāda, ka Eiropai, pirmkārt, nepieciešama domāšanas maiņa attiecībā pret amerikāņu klātbūtni reģionā: “Man šķiet, ka tas arī notiek. Eiropai ir jābeidz domāt, ka bez ASV mēs būsim nespējīgi. Tieši šāda domāšana mūs ir novedusi situācijā, kurā mēs esam – pēdējā pusgada laikā mēģinām saprast, kā nodrošināt paši savu drošību un aizsardzību.”
Otrkārt, reālās spējas, kur situācija varētu būt problemātiskāka. “Ja mēs paskatāmies uz publiski pieejamiem datiem par sabiedroto reālajām kaujas spējām, tad skaidrs, ka, īpaši Vācijas, spējas ir ar lielu potenciālu, bet vai mēs esam gatavi uz šo brīd? Tas nav noslēpums, ka īsti neesam gatavi iesaistīties aktīvās darbībās,” secina E. Vrobļevska, “bet jautājums paliek atklāts – kāda būs tā [amrikāņu] klātbūtne, ko tas īsti nozīmēs. Varianti, kas ir mētāti apkārt ir daudz un dažādi un tie prasa dažādus resursus. Līdz ar to, kamēr nav skaidri miera vai pamiera nosacījumi, vai uguns pārtraukšanas nosacījumi ar kaut kādām klātbūtnēm, mums ir grūti no ārpuses novērtēt uz ko mēs būsim ai nebūsim spējīgi ar vai bez amerikāņiem [Ukrainā].”
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025