Naktī gaisa temperatūra vietām noslīdējusi zem -25 grādiem – kāds laiks gaidāms pirmdien? 0
Pirmdien Latvijas lielākajā daļā būs saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Migla izklīdīs, sarma vietām saglabāsies.
Valdošais būs lēns dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4..-10 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, spīdēs saule, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1021-1024 hektopaskāli jūras līmenī.
Naktī gaisa temperatūra vietām noslīdējusi zem -25 grādiem
Naktī uz pirmdienu zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Bauskas, Jelgavas un Daugavpils novērojumu stacijā, kur termometra stabiņš noslīdēja līdz -26..-27 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Piecos rītā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -13 grādiem Ainažos, Rūjienā, Rēzeknē un Dagdā līdz aptuveni -25 grādiem Bauskas un Jelgavas novērojumu stacijā.
Saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” datiem no rīta daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā gaisa temperatūra ir -20..-25 grādi.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem bērni vecumā līdz 12 gadiem izglītības iestādi var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 grādiem, savukārt skolēni no 13 gadu vecuma uz skolu var nedoties, ja gaiss atdzisis līdz vismaz -25 grādiem.
Daudzviet mākoņains vai miglains laiks, skaidrākās debesis Kurzemē. Daudzviet krāšņa sarma. Sliktākā redzamība plkst. 5 bija 170 metri Jelgavas meteostacijā un 310 metri Bauskas meteostacijā.
Pūš lēns vējš. Gaisa kvalitāte svārstās no labas līdz sliktai.
Sniega biezums novērojumu stacijās no sešiem centimetriem Kolkā, Mērsragā un Daugavgrīvā līdz 40 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 46 centimetriem Dagdā.
Rīgā agrā rītā pūš viegls dienvidu vējš, gaisa temperatūra -15 grādi pilsētas centrā un -22 grādi lidostā. Dažviet migla un sarma. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 16 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdienas pēcpusdienā Latvijā bija -5..-9 grādi.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 8. februārī bija +21..+22 grādi Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -30..-31 grāds vietām Skandināvijā un Krievijā.