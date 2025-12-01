VIDEO. “Svētki tuvojas Rīgai!” Digitālais mākslinieks radījis sirsnīgu Ziemassvētku rullīti pasaulē iemīļota zīmola stilā 0
Digitālais mākslinieks Dreamchase publicējis video ar nosaukumu “Svētki tuvojas Rīgai!”.
Video ir radošs projekts, ko iedvesmojušas klasiskās “Coca-Cola” Ziemassvētku kampaņas, kas daudziem asociējas ar bērnības svētku sajūtu.
“Šis video ir radošs fanu projekts, ko iedvesmojušas ‘Coca-Cola’ klasiskās Ziemassvētku kampaņas,” piebilst mākslinieks.
Pilsētas ainavas tajā pārtop siltā, gaismiņu un sniega piepildītā pasakā, kur Rīga izskatās gluži kā no reklāmas rullīša.
Arī video komentāros cilvēki dalās sajūsmā:
“Man patīk!”
“Tā tik ir noskaņa — ka visi latvieši, pāri ģeopolitikai un likumiem, spēj sajust svētku garu un priecāties būt kopā.”
“Phenomenal!”
“Ļoti forši!”