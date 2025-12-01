VIDEO. “Svētki tuvojas Rīgai!” Digitālais mākslinieks radījis sirsnīgu Ziemassvētku rullīti pasaulē iemīļota zīmola stilā 0

21:12, 1. decembris 2025
Ziņas Kultūra

Digitālais mākslinieks Dreamchase publicējis video ar nosaukumu “Svētki tuvojas Rīgai!”.

Video ir radošs projekts, ko iedvesmojušas klasiskās “Coca-Cola” Ziemassvētku kampaņas, kas daudziem asociējas ar bērnības svētku sajūtu.

“Šis video ir radošs fanu projekts, ko iedvesmojušas ‘Coca-Cola’ klasiskās Ziemassvētku kampaņas,” piebilst mākslinieks.

Pilsētas ainavas tajā pārtop siltā, gaismiņu un sniega piepildītā pasakā, kur Rīga izskatās gluži kā no reklāmas rullīša.

Arī video komentāros cilvēki dalās sajūsmā:

“Man patīk!”

“Tā tik ir noskaņa — ka visi latvieši, pāri ģeopolitikai un likumiem, spēj sajust svētku garu un priecāties būt kopā.”

“Phenomenal!”

“Ļoti forši!”

