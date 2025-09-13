Ja šķaudīsi ar atvērtām acīm, tās izkritīs! 25 populārākie mīti, ar kuriem mūs biedēja bērnībā, bet daudzi joprojām tiem tic 0
“Nešķielē, citādi tādas acis paliks uz mūžu! Ja norīsi arbūza sēklu, vēderā izaugs arbūzs! Un, dieva dēļ, neej ārā ar slapjiem matiem, ja negribi saslimt!”
Šie un desmitiem citu brīdinājumu ir teju neatņemama mūsu bērnības sastāvdaļa. Vecāki, lai izvairītos no bērnu kaprīzēm, dusmu lēkmēm un panāktu tūlītēju paklausību, bieži vien stāstīja mums visādas pasakas. Un mēs ticējām.
Bet vai tiešām, norijot košļājamo gumiju, tā gremošanas sistēmā paliek septiņus gadus? Un vai burkāni patiešām var uzlabot redzi tumsā?
Lūk, izplatīti mīti, kuriem daudzi joprojām tic: