Foto. pexels-vladimirsrajber

"Piedāvāja loterijas kartes!" Edmunds pārsteigts par Latvijas autoceļu karšu deficītu benzīntankos

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:37, 26. aprīlis 2026
Viedokļi

Gan medijos, gan sabiedrībā daudz tiek runāts par krīzes situācijām un “X” stundu. Par šo brīdi, kuru neviens negaida, tiek spriests no visdažādākajiem aspektiem, piemēram, sabiedrības gatavību, patvertņu skaitu, degvielas rezervēm, 72 stundu somu, veselības aprūpes un medikamentu pieejamību, skaidru naudu… Par visu, kas ir daļa no mūsu ikdienas.

Dārzs
Tomātu raža kā profesionālim: 5 padomi stipriem stādiem bez kaitēkļiem
Šī valsts meklē 55 000 darbinieku ar algu līdz pat 7000 eiro: nepieciešami elektriķi un autovadītāji
Lasīt citas ziņas

Vienlaikus kāds soctīklotājs ir aizdomājies par vēl vienu ļoti būtisku aspektu – Latvijas autoceļu kartēm. Viņš vēsta līdzcilvēkiem, ka kartes, kuras krīzes situācijā būtu ļoti nepieciešamas un lietderīgas, nav nopērkamas degvielas uzpildes stacijās.

“Piedalāmies ar ģimeni kārtèjā krīzes treniņnodarbībā. Šodien pārvietošanās ar auto bez gps. Pirms nodarbības intereses pēc izbraukājām Circle K, Virši un Depo. Kartes sen neesot nopērkamas. Viršos pārdevēja nezināja, kas ir Latvijas autoceļu karte. Piedāvāja vinjetes un loterijas kartes,” vietnē “Threads” raksta Edmunds.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ekstrēms mīlulis: papagailis kopā ar saimnieku dodas snorkelēt
Šī valsts meklē 55 000 darbinieku ar algu līdz pat 7000 eiro: nepieciešami elektriķi un autovadītāji
Pilnīgs strupceļš: miera sarunas starp Irānu un ASV izgāzušās

Kāds acīgs komentētājs ir pamanījis, ka šādas kartes var iegādāties grāmatu veikalos, bet cits norāda uz tūrisma informācijas centriem.

Ko vēl saka komentētāji?

“Circle K rudenī iebraucu pēc auto drošinātājiem, pārdevēja nezināja, kas tas ir un deva saskaņotā paziņojuma veidlapas.”

“Par šo tieši nesen aizrunājāmies, ka nav reāli nopērkamas visas Latvijas karte benzīntankā, kaut gan tas ir vajadzīgs un, patiesībā, ir diezgan ērti, lai izbraukātu “mazos” celiņus.”

“Lai no kartes būtu jēga, tai ir jābūt gana detalizētai un to ir jāprot lietot.”

“Informācijas biroji. Kartes gan vairāk pa novadiem, bet lielā daudzumā, piedevām bez maksas. Man ir niķis savākt par vietām, kas varētu interesēt. Tad nu ir vesela kaudze.”

“Laba loterijas karte varētu atrisināt daudz vairāk krīzes, kā auto ceļu karte.. ”

“Arī senākos laikos viss labāk kartes bija pirkt grāmatnīcā vai Karšu sētā! Vēl labas ar daudz informācijas varēja dabūt tūrisma informāciju centros. Tādas random kartes, bieži vien nebija tik precīzas/smalkas, kā nepieciešams. Un vēl.. ja nav kartes, ļooti labi strādā ceļa zīmes ar norādēm, tik jāmāk pēc tām vadīties.”

“Kapēc viņiem tirgot produktu, ko neviens nepirks?”

Ekrānšāviņš

LA.LV Aptauja

Vai tev mājās ir Latvijas autoceļu karte?

  • Jā, bet neprotu to lietot.
  • Jā! Un protu to lietot!
  • Nē, bet gribētu iegādāties.
  • Nē, man nevajag tādu.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Pietiks ar gurķu burciņu? Augulis komentē izmaksas, kas nepieciešamas vienai personai “X” stundā
Jābūt gatavai ne tikai somai: 10 lietas krīžu vai kara situācijās, par kurām daudz nerunā, bet var glābt dzīvību
TV24
“Iedzīvotāji domā, ka nākamo 10 gadu laikā nekas tāds nenotiks.” Satraucoša patiesība par cilvēku gatavību krīzes brīdim
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.