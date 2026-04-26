“Piedāvāja loterijas kartes!” Edmunds pārsteigts par Latvijas autoceļu karšu deficītu benzīntankos 0
Gan medijos, gan sabiedrībā daudz tiek runāts par krīzes situācijām un “X” stundu. Par šo brīdi, kuru neviens negaida, tiek spriests no visdažādākajiem aspektiem, piemēram, sabiedrības gatavību, patvertņu skaitu, degvielas rezervēm, 72 stundu somu, veselības aprūpes un medikamentu pieejamību, skaidru naudu… Par visu, kas ir daļa no mūsu ikdienas.
Vienlaikus kāds soctīklotājs ir aizdomājies par vēl vienu ļoti būtisku aspektu – Latvijas autoceļu kartēm. Viņš vēsta līdzcilvēkiem, ka kartes, kuras krīzes situācijā būtu ļoti nepieciešamas un lietderīgas, nav nopērkamas degvielas uzpildes stacijās.
“Piedalāmies ar ģimeni kārtèjā krīzes treniņnodarbībā. Šodien pārvietošanās ar auto bez gps. Pirms nodarbības intereses pēc izbraukājām Circle K, Virši un Depo. Kartes sen neesot nopērkamas. Viršos pārdevēja nezināja, kas ir Latvijas autoceļu karte. Piedāvāja vinjetes un loterijas kartes,” vietnē “Threads” raksta Edmunds.
Kāds acīgs komentētājs ir pamanījis, ka šādas kartes var iegādāties grāmatu veikalos, bet cits norāda uz tūrisma informācijas centriem.
Ko vēl saka komentētāji?
“Circle K rudenī iebraucu pēc auto drošinātājiem, pārdevēja nezināja, kas tas ir un deva saskaņotā paziņojuma veidlapas.”
“Par šo tieši nesen aizrunājāmies, ka nav reāli nopērkamas visas Latvijas karte benzīntankā, kaut gan tas ir vajadzīgs un, patiesībā, ir diezgan ērti, lai izbraukātu “mazos” celiņus.”
“Lai no kartes būtu jēga, tai ir jābūt gana detalizētai un to ir jāprot lietot.”
“Informācijas biroji. Kartes gan vairāk pa novadiem, bet lielā daudzumā, piedevām bez maksas. Man ir niķis savākt par vietām, kas varētu interesēt. Tad nu ir vesela kaudze.”
“Laba loterijas karte varētu atrisināt daudz vairāk krīzes, kā auto ceļu karte.. ”
“Arī senākos laikos viss labāk kartes bija pirkt grāmatnīcā vai Karšu sētā! Vēl labas ar daudz informācijas varēja dabūt tūrisma informāciju centros. Tādas random kartes, bieži vien nebija tik precīzas/smalkas, kā nepieciešams. Un vēl.. ja nav kartes, ļooti labi strādā ceļa zīmes ar norādēm, tik jāmāk pēc tām vadīties.”
“Kapēc viņiem tirgot produktu, ko neviens nepirks?”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!