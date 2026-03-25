Pieminot 1949. gada deportāciju upurus, visā Latvijā notiks atceres pasākumi
Šodien, pieminot komunistiskā genocīda upurus, gan galvaspilsētā, gan citviet Latvijā visas dienas garumā norisināsies atceres brīži un piemiņas koncerti.
Plkst. 10 pie dzelzceļa stacijas “Šķirotava” notiks piemiņas brīdis, kurā piedalīsies Rīgas domes amatpersonas, Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni un jaunsargi, represēto biedrības un pašvaldības pārstāvji. Piemiņas brīža moderators būs Artis Robežnieks.
Laukumā pie Latvijas Okupācijas muzeja plkst. 11 notiks svinīgs piemiņas pasākums pie memoriāla “Vēstures taktīla”. Pasākumā piedalīsies Latvijas politiski represēto biedrību pārstāvji, kā arī valsts un pašvaldības augstākās amatpersonas.
Plkst. 18 Latvijas Kara muzejā paredzēts atceres koncerts “Es cerēju dziedādams”, kurā piedalīsies kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” vīru koris “Tēvzeme” un Latvijas Universitātes sieviešu koris “Minjona”.
Savukārt plkst. 19 Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” izskanēs koncerts “Es vēlos mājās pārnākt”.
Plkst. 19 Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā notiks koncerts “Aizturētā elpa” ar orķestra “Rīga” dalību, diriģents būs Māris Kuģis.
Bezmaksas piemiņas koncerts “Aizvestajiem” plkst. 19 notiks Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Tajā piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sõla”, ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Arvīds Zvagulis.
Šogad aprit 77 gadi kopš 1949. gada 25. martā Baltijas valstīs sākās deportācijas akcija “Krasta banga”, kuras laikā 42 125 Latvijas iedzīvotājus izsūtīja mūža nometinājumā uz Sibīriju.
Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas ik gadu 25. martā dažādos pasākumos tiek pieminēti komunistiskā genocīda upuri.
Atceres pasākumi citviet Latvijā
Dubultu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 19.30 izskanēs piemiņas koncerts “Dievs, Tava zeme deg!”, aģentūra LETA uzzināja Jūrmalas pašvaldībā. Koncerta rīkotāji aicina koncertā pieminēt tos, kuriem savulaik lūgšana bija vienīgais mierinājums, un vienoties atcerē.
Daugavpilī, Andreja Pumpura skvērā pie piemiņas akmens “Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem”, no plkst. 11 līdz 12 norisināsies piemiņas brīdis, kurā tiks godināta represēto piemiņa.
Plkst. 14 piemiņas pasākums notiks arī Jēkabpilī, Krustpils pusē, pie represēto pieminekļa.
Jelgavā pasākums notiks plkst. 14 Svētbirzē, pie piemiņas akmens un memoriāla “Ciešanu ceļš”, lai pieminētu Jelgavas un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus, kuri 1949. gada marta deportāciju laikā tika izsūtīti svešumā. Atceres brīdī piedalīsies politiski represēto apvienības “Staburadze” pārstāvji un Jelgavas domes vadības pārstāvji. Atceres brīdī piedalīsies arī pašvaldības iestādes “Kultūra” kora “Balti” grupa.
Arī Dobeles novada pašvaldība plkst. 12 pie piemiņas akmens blakus Dobeles dzelzceļa pārbrauktuvei aicina kopīgi nolikt ziedus un veltīt klusuma mirkli par godu visiem upuriem.
Plkst. 12 komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums notiks Valmieras dzelzceļa stacijā. Klātesošos uzrunās Valmieras politiski represēto biedrības vadītāja Dainuvīte Eglīte un Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks (“Valmierai un Vidzemei”). Godasardzē stāvēs Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona pārstāvji. Norisi vadīs Valmieras muzeja vēsturnieks Alberts Rokpelnis, kā arī ar akordeona spēli muzikāli papildinās mūziķis Armands Trambickis.
Pie piemiņas plāksnes Cēsu Jaunās pils laukumā plkst. 11 notiks svētbrīdis, kas veltīts 1949. gada 25. marta komunistiskā režīma deportāciju upuriem. Svētbrīdi vadīs Cēsu Sv.Jāņa draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs.
Pēc svētbrīža Cēsu Izstāžu namā sadarbībā ar Vidzemes reģionālo arhīvu un Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolēniem notiks sarunas ar politiski represētajiem. Tikšanās laikā būs iespēja dzirdēt personīgus atmiņu stāstus un uzdot jautājumus, veidojot saikni starp paaudzēm. Sarunas papildinās kopīga sadziedāšanās kopā ar mūziķiem no “Kociņu kapelas”.
Tīnūžu Tautas namā plkst. 14 norisināsies tikšanās ar Latvijas Radio personībām Sandru Glāzupu un Gunāru Jākobsonu. Izbraukšana no Ogres uz Tīnūžiem paredzēta plkst. 13 no laukuma pie Ogres novada Kultūras centra.
Plkst. 17 visi aicināti uz represiju upuru piemiņas brīdi Ogrē – Represēto piemiņas vietā Meža prospektā 2b iepretim Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcai. Atceres brīži notiks arī Taurupē, Meņģelē un Lēdmanē.
Gulbenes novadā notiks vairāki piemiņas pasākumi. Plkst. 9 iedzīvotāji aicināti pulcēties Tirzas Kancēna kapos, plkst. 9.30 – Lejasciema kapsētā pie piemiņas krusta, plkst. 12 Rankas kapos, plkst. 12 Gulbenē pie dzelzceļa stacijas, plkst. 13 pie bijušās stacijas Lizumā. Savukārt dienas noslēgumā plkst. 19 Gulbenes dzelzceļa stacijā būs skatāma Ozolkalna amatierteātra izrāde “Klusumā”.
Plkst. 14 Lugažu stacijā notiks komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis. Autobuss uz Lugažu staciju aties plkst. 13.45 no Valkas novada Kultūras centra.
No plkst. 12 Liepājā, okupācijas muzejā K. Ukstiņa ielā 7/9 pulcēsies Liepājas politiski represētie ļaudis, lai pieminētu 1949. gada 25. marta skaudros vēstures notikumus, vienu no drūmākajiem notikumiem Latvijas jaunāko laiku vēsturē – 1949. gada komunistiskā genocīda upurus.
Plkst. 13 Liepājas politiski represētie ļaudis ar autobusu kopā ar jauniešiem dosies uz Tores staciju, lai plkst. 14 vietā, no kuras liepājniekiem sākās Golgātas ceļš, godinātu represiju upurus.
Piemiņas pasākumā Torē uzrunas teiks Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija), savukārt Liepājas politiski represēto klubu pārstāvēs tā priekšsēdētājs Ilgvars Šēns.
Ventspilī plkst. 18 ikviens tiek aicināts uz kopīgu piemiņas brīdi Tilta dārzā, kurā godinās komunistiskā genocīda upurus un atcerēsies Latvijas vēstures traģiskos notikumus.
Atceres brīdī piedalīsies pārstāvji no Ventspils novada politiski represēto apvienības, Zemessardzes 46. kājnieku bataljona, Robežsardzes, Ventspils domes un Kultūras centra. Klātesošos uzrunās Ventspils Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Kārlis Irbe. Pasākuma norisi ar muzikālu priekšnesumu papildinās pūtēju orķestris “Ventspils”, himnu dziedās Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkne Magone Pujēna.
Talsos plkst. 11 komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis notiks pie pieminekļa “Koklētājs”.
Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde šodien aicina apmeklēt Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītus atceres pasākumus, pieminot 1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upurus.
Plkst. 8.30 Vērgales kultūras namā notiks komunistiskā genocīda upuru atceres pasākums, plkst. 9.30 kopīga ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana Vērgales kapos.
Ziemupē plkst. 10 notiks atceres mirklis un ziedu nolikšana pie Gaišā skumju akmens.
Priekulē plkst. 9 pie represēto piemiņas akmens notiks atceres brīdis.
Rucavā un Vaiņodē plkst. 11 pie represēto piemiņas akmens notiks atceres brīdis. Visas dienas garumā iedzīvotāji aicināti nolikt ziedus un aizdegt sveces.
Pašvaldība aicina visas dienas garumā nolikt ziedus un iedegt svecītes pie represēto piemiņas vietām arī citviet novadā.
Arī citviet Latvijā šodien notiks piemiņas pasākumi, liecina pašvaldību publiskotā informācija.
1949. gadā no 25. marta līdz 30. martam no Latvijas 33 lopu vagonu ešelonos staļinistiskais režīms uz Sibīrijas un Tālo Austrumu apgabaliem deportēja 42 125 cilvēkus jeb 2,2% no Latvijas iedzīvotājiem, tajā skaitā 16 869 vīriešus un 25 256 sievietes. Viņu vidū bija 10 987 bērni vecumā līdz 16 gadiem. Pieskaitot pa ceļam uz Sibīriju dzimušos bērnus, cilvēkus, kuri tika izsūtīti vai pievienojās ģimenēm pēc 30. marta kopējais deportācijas upuru skaits ir 44 271 cilvēks. Lielākā daļa no viņiem ietilpa “kulaku” kategorijā – 67,7%. 94,5% no izsūtītajiem bija latvieši, nākamās lielākās grupas bija krievi, poļi un baltkrievi.