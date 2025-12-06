Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Līdz ar rudens vēsumu pienācis laiks lielam sātīgas un aromātiskas zupas katlam. Tā būs īsti vietā, ja diena pavadīta brīvā dabā, izbaudot rudenīgas ainavas, strādājot dārzā, dodoties pastaigā vai sportojot.

Sastāvdaļas

450 g grūbu
100 g žāvētas cūkgaļas
6 ēdamkarotes rīvēta cietā siera
1 sīpols
2 ķiploka daiviņas
2 tomāti
1 ēdamkarote sakapātu pētersīļu
6 bazilika lapiņas
4 ēdamkarotes olīveļļas
2 l auksta ūdens
sāls, malti melnie pipari

Pagatavošana

Žāvētu cūkgaļu sagriež gabaliņos. Sīpolu un ķiploka daiviņas nomizo un sakapā, bazilika lapiņas saplucina. Tomātus blanšē, nomizo un sakapā.

Katlā sakarsē 1 ēdamkaroti eļļas, liek žāvēto cūkgaļu, sīpolus, ķiplokus, pētersīļus, baziliku un sautē 4–5 minūtes. Tad pieliek tomātus, pielej ūdeni un uzvāra. Pieber grūbas, sāli, piparus un, bieži apmaisot, vāra 30 minūtes, līdz grūbas mīkstas. Nobeigumā pārkaisa sieru un apslaka ar atlikušo eļļu.

Ko der zināt par zupām

Lai zupa izdotos garšīga, ar bagātīgu garšu, jāievēro daži padomi. Jāizvēlas atbilstīga gaļa. Liellopa gaļa ēdienam piešķir dziļu un spēcīgu garšu, tā īpaši piemērota borščam, pupiņu zupai, buljonam. Cūkgaļa ir maigāka, labi sader ar kāpostu un zirņu zupu. No vistas un tītara gaļas izdodas garšīgs buljons, savukārt kūpinājumi piešķir dūmainu, izteiktu garšu un aromātu. Gaļu var arī kombinēt, piemēram, pievienot svaigu gaļu un nedaudz kūpinājuma.

Lai zupa būtu sātīga, kombinē dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, selerijas un pētersīļa saknes, rudenī arī kāpostus un ķirbjus. Pievienojot pākšaugus, zupa kļūst barojošāka.

Gaļas zupas ir garšīgākas nākamajā dienā, kad garšas savilkušās. Tās var uzglabāt ledusskapī 2–3 dienas, var arī sasaldēt porcijās.

