AS "Rīgas starptautiskā autoosta" teritorija. Ilustratīvs attēls.

Kariņš pieprasa iztīrīt korupcijas perēkli autobusu pārvadājumos Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kamēr Autotransporta direkcija vērtē juridiskos aspektus iespējamajai līguma laušanai ar trim reģionālo autobusu pārvadātāju uzņēmumiem, kurus Konkurences padome pagājušajā nedēļā apsūdzēja par karteļa vienošanos valsts pasūtījuma iepirkumos, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš publiski izteicies, ka šis korupcijas perēklis ir jāiztīra.

Par to premjers runāja vakar LTV raidījumā “Rīta Panorāmā”, norādot uz to, ka Autotransporta direkcija (ATD) savos iepirkumos nav bijusi spējīga pretoties trim tagadējiem monopolistiem (“Liepājas Autobusu parks”, “Nordeka” un “Sabiedriskais Autobuss”), taču tagad, pēc uzraugošo iestāžu atklātajiem pārkāpumiem, šī prakse ir jāizbeidz. Tas esot jāizdara ATD, taču, ja direkcija to nespēšot, tad situācijas risināšanā būšot jāiesaistās satiksmes ministram personiski, uzskata Kariņš. Jāatgādina, ka viens no trijiem karteļa veidošanā vainotajiem uzņēmumiem – “Nordeka” – ir paziņojis, ka Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēs, bet abi pārējie vēl dziļdomīgi klusē.

Tikmēr ATD izplatījusi informāciju par sabiedriskā transporta pārvadājumiem pagājušajā gadā. Tie liecina, ka 2022. gadā reģionālajā sabiedriskajā transportā kopumā pārvadāti 37,4 miljoni pasažieru, kas ir par 34% vairāk nekā 2021. gadā, kad tika pārvadāti 27,9 milj. pasažieru. Pasažieru skaita palielinājums galvenokārt saistīts ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un to, ka tika atcelti ar epidemioloģisko situāciju saistītie pārvietošanās ierobežojumi. Tomēr, salīdzinot 2022. gada pārvadājumus ar pirmskovida periodu, 2019. gadu, pasažieru skaits joprojām samazinājies par 22%. ATD šo kritumu skaidro ar to, ka arī pēc pandēmijas daudzas darba vietas turpina piekopt daļēju klātienes un attālinātā darba praksi lielam darbinieku skaitam.

ATD apkopoto statistikas datu analīze pa sabiedriskā transporta veidiem liecina, ka vislielākais pasažieru skaits 2022. gadā pārvadāts reģionālo autobusu maršrutu tīklā – 21,68 miljoni pasažieru, kas ir par 29% vairāk nekā 2021. gadā, kad reģionālo autobusu maršrutu tīklā tika pārvadāti 16,85 miljoni pasažieru. Savukārt visstraujākais pasažieru skaita pieaugums 2022. gadā ir vērojams vilcienu maršrutos, kuros kopumā pārvadāti 15,7 miljoni pasažieru, kas ir par 42% vairāk nekā 2021. gadā.

2022. gadā reģionālajā autobusu maršrutu tīklā bija plānots izpildīt 1,63 miljonus reisu, no kuriem reāli izpildīti 99,71% reisu. Reisu neizpildes galvenie iemesli 2022. gadā ATD ieskatā bijuši nepiemēroti ceļu ap­stākļi (jo īpaši ziemas mēnešos), tehniskas problēmas, kā arī vadītāju trūkums un slimošanas. Pārvadātāju sniegtā informācija liecina, ka patlaban Latvijā kopumā reģionālo autobusu maršruta tīkla apkalpošanā nodarbināti 1414 vadītāji, aktīvas ir 90 vakances.