#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AFP/Itar-Tass/Scanpix/LETA/LA.lv kolāža

Kad ego apdraud pasauli: kā tiešsaistes ķilda starp alkoholiķi un narcisu eskalējās līdz kodoldraudiem

LA.LV
18:26, 8. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Virtuāla vārdu apmaiņa starp bijušo Krievijas prezidentu Dmitriju Medvedevu un ASV prezidentu  Donaldu Trampu, pāraugusi nopietnā starptautiskā incidentā, kas raisījis bažas par kodolkonflikta risku, raksta vācu izdevums “Bild”.

Medvedevs, kurš pēdējos gados bieži izceļas ar agresīviem un nihilistiskiem izteikumiem, kārtējo reizi bravūrīgi piedraudēja Rietumiem ar kodoltriecienu.

Tomēr atbildi, kas sekoja, viņš, iespējams, nebija gaidījis –  ASV līderis pavēstīja, ka pie Krievijas robežām  izvietos divas kodolzemūdenes.
Tramps, kas  pazīstams ar savu impulsīvo komunikācijas stilu,  platformā “Truth Social” rakstīja: “Vārdi ir ļoti svarīgi un bieži var radīt neparedzētas sekas, cerams, ka šī nebūs viena no tām reizēm.”

Pēc tam verbālā saķeršanās kļuva personiska – Medvedevs nodēvēja Trampu par “vectētiņu”, uz ko Tramps atbildēja, nosaucot  Medvedevu par “neveiksmīgu prezidentu” un brīdinot viņu nelīst ” bīstamā teritorijā”.

 Bīstama spēle ar uguni

Amerikāņu Bruņojuma kontroles asociācija asi nosodīja abu politiķu izteikumus, uzsverot, ka

“nevienam līderim nevajadzētu draudēt ar kodolkaru, jo īpaši ar emocionāliem ierakstiem sociālajos medijos”.

Vācu starptautiskās politikas profesors Karlo Masala situāciju ironiski, bet trāpīgi raksturoja šādi: “Lūk, kā  stīvēšanās starp alkoholiķi un narcisu tiešsaistē noveda pasauli pie kodolkonflikta draudiem.”

Jau vēstīts, ka Tramps piektdien, 1.augustā, paziņoja, ka devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes, reaģējot uz Medvedeva komentāriem.

“Pamatojoties uz bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva ārkārtīgi provokatīvajiem izteikumiem, esmu devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes attiecīgajos reģionos gadījumam, ja šie muļķīgie un provokatīvie izteikumi būtu kaut kas vairāk,” Tramps pavēstīja savā platformā “Truth Social”.

Tramps neteica, vai viņš ir domājis kodolzemūdenes vai ar kodolieročiem apbruņotas zemūdenes.

Viņš arī neatklāja to atrašanās vietas, kuras ASV armija tur slepenībā.

Medvedevs asi kritizēja Trampa draudus par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar kara turpināšanos Ukrainā.

Apsūdzot Trampu “ultimātu spēlē”, viņš platformā “X” rakstīja, ka Trampam “vajadzētu atcerēties”, ka Krievija ir milzīgs spēks.

Iepriekš Tramps brīdināja Medvedevu sekot līdzi saviem vārdiem, šādi reaģējot uz Krievijas eksprezidenta pēdējā laika aktivitātēm sociālajos tīklos.

