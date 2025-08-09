Kad ego apdraud pasauli: kā tiešsaistes ķilda starp alkoholiķi un narcisu eskalējās līdz kodoldraudiem 0
Virtuāla vārdu apmaiņa starp bijušo Krievijas prezidentu Dmitriju Medvedevu un ASV prezidentu Donaldu Trampu, pāraugusi nopietnā starptautiskā incidentā, kas raisījis bažas par kodolkonflikta risku, raksta vācu izdevums “Bild”.
Medvedevs, kurš pēdējos gados bieži izceļas ar agresīviem un nihilistiskiem izteikumiem, kārtējo reizi bravūrīgi piedraudēja Rietumiem ar kodoltriecienu.
Tramps, kas pazīstams ar savu impulsīvo komunikācijas stilu, platformā “Truth Social” rakstīja: “Vārdi ir ļoti svarīgi un bieži var radīt neparedzētas sekas, cerams, ka šī nebūs viena no tām reizēm.”
Pēc tam verbālā saķeršanās kļuva personiska – Medvedevs nodēvēja Trampu par “vectētiņu”, uz ko Tramps atbildēja, nosaucot Medvedevu par “neveiksmīgu prezidentu” un brīdinot viņu nelīst ” bīstamā teritorijā”.
Bīstama spēle ar uguni
Amerikāņu Bruņojuma kontroles asociācija asi nosodīja abu politiķu izteikumus, uzsverot, ka
Vācu starptautiskās politikas profesors Karlo Masala situāciju ironiski, bet trāpīgi raksturoja šādi: “Lūk, kā stīvēšanās starp alkoholiķi un narcisu tiešsaistē noveda pasauli pie kodolkonflikta draudiem.”
Jau vēstīts, ka Tramps piektdien, 1.augustā, paziņoja, ka devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes, reaģējot uz Medvedeva komentāriem.
“Pamatojoties uz bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva ārkārtīgi provokatīvajiem izteikumiem, esmu devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes attiecīgajos reģionos gadījumam, ja šie muļķīgie un provokatīvie izteikumi būtu kaut kas vairāk,” Tramps pavēstīja savā platformā “Truth Social”.
Viņš arī neatklāja to atrašanās vietas, kuras ASV armija tur slepenībā.
Medvedevs asi kritizēja Trampa draudus par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar kara turpināšanos Ukrainā.
Apsūdzot Trampu “ultimātu spēlē”, viņš platformā “X” rakstīja, ka Trampam “vajadzētu atcerēties”, ka Krievija ir milzīgs spēks.
Iepriekš Tramps brīdināja Medvedevu sekot līdzi saviem vārdiem, šādi reaģējot uz Krievijas eksprezidenta pēdējā laika aktivitātēm sociālajos tīklos.