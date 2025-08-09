#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Fizioterapeite: Pat pareiza sēdēšanas poza kaitē, ja tajā sēžam pārāk ilgi 0

LA.LV
21:15, 8. augusts 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Ārsts atbild” fizioterapeite Ilze Šēnberga no “Skrides Sirds klīnikas” skaidroja, kā sēdoša darba veicēji var mazināt risku savas muguras veselībai.

Kokteilis
Viņasprāt, vislielākā kļūda ir mēģināt sēdēt vienā pozā visu dienu, pat ja tā ir ergonomiski pareiza. “Noteikti pateikt risinājumu – nesēdēt tik daudz – būtu pilnīgi nevietā. Drīzāk mainīt pozīcijas,” uzsver Šēnberga.

Fizioterapeite atzīmē, ka drīkst sēdēt arī neierastās pozīcijās, piemēram, pārliekot vienu kāju pār otru kāju, taču svarīgi ir pozīcijas regulāri mainīt un rūpēties par līdzsvaru abās ķermeņa pusēs.

“Svarīgi ir samainīt pozīciju, lai tā būtu simetriska uz abām ķermeņa pusēm,” viņa skaidro.

Viens no svarīgākajiem noteikumiem ir regulāri piecelties un izkustēties. Tāpat nozīme ir pareizai sēdēšanai krēslā: “Svarīgi, lai ir labs jostas daļas atbalsts, ne mazāk svarīgi ir krēslā sēsties “dziļi”, sajūtot abus savus sēžas kaulus simetriski, lai spiediens un svars būtu uz abiem sēžas kauliem.”

Raidījuma noslēgumā Šēnberga vēlreiz uzsver: “Pats svarīgākais ilgstoši sēžot ir mainīt pozīcijas.”

