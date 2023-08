Foto. Scanpix/LETA

"Dvieļu sacelšanās" nopietni sašūpo tūrismu Grieķijas pludmalēs. Kas tā tāda, ja iesaistās pat ministri?







Protestā, kas nodēvēts par “Pludmales dvieļu sacelšanos”, Grieķijas salu iedzīvotāji cīnās pret pludmaļu nelegālo privatizāciju. “Dvieļu kustība” pieprasa brīvu piekļuvi un vietu pludmalē tiem, kas nevēlas īrēt sauļošanās krēslus, par to raksta Deutsche Welle.

Pazīstams skats Grieķijas pludmalēs: identiski sauļošanās krēsli un saulessargi aizpilda gandrīz visu pludmali līdz pat krasta līnijai.

Ikvienam, kurš šajās dienās nokļūst Grieķijas pludmalē, būs lielas grūtības atrast vietu smiltīs, kur izklāt savu dvieli vai atritināt pludmales paklājiņu. Sauļošanās krēslu nomas nekontrolēta izplatība nozīmē, ka tukšas vietas Grieķijas pludmalēs tagad ir reti sastopamas.

Pludmales saulessargu rindas aizsedz skatu uz jūru. Tos izvietojuši uzņēmēji, viesnīcu īpašnieki un pludmales bāru/kafejnīcu īpašnieki, kuri dažkārt iekasē pārmērīgas cenas par šo saulessargu īri.

Luksusa sauļošanās krēsls Paras salā un Kiklādu salās var maksāt līdz 120 eiro dienā.

Taču tā nav tikai vietas trūkuma problēma: dažos Grieķijas tūrisma reģionos cilvēki, kuri nevēlas maksāt augstās nomas cenas par sauļošanās krēsliem vai nevar to atļauties, nemaz netiek ielaisti pludmalē. Piemēram, Parosas salā vietējiem iedzīvotājiem ir gana un viņi sākuši cīnīties pret to.

“Mēs aizstāvam mūsu salas iedzīvotāju un viesu tiesības brīvi piekļūt pludmalēm,” savā Facebook lapā raksta Parosas pilsoņu kustība par brīvajām pludmalēm. “Grieķu vasara ir daļa no mūsu dvēseles, tā ir daļa no mūsu identitātes: neļausim nevienam to mums atņemt!”

Grieķijas plašsaziņas līdzekļi protestu nodēvējuši par “Pludmales dvieļu sacelšanos”, taču Parosas un blakus esošās Antiparosas prefektam Konstantinam Bizam šī frāze nepatīk un viņš dod priekšroku iniciatīvai nosaukt tās izvēlēto nosaukumu – Parosas pilsoņu kustība

“Saskaņā ar likumu tikai 50% no pludmales platības var iznomāt privātai darbībai, pārējiem 50% jāpaliek brīviem un atvērtiem.

Dabas aizsargājamās teritorijas gadījumā var iznomāt tikai 30%,” viņš stāstīja DW.

Parosa ir trešā lielākā sala Kiklādu salās un atrodas tieši blakus lielākajai Naksas salai. Tajā dzīvo 14 000 iedzīvotāju, un tajā ir vairāk nekā 700 tūrisma pakalpojumu firmu, piedāvājot 25 000 gultasvietu. Vēl 10 000 gultasvietu ir pieejamas, izmantojot Airbnb.

Saskaņā ar oficiālo statistiku pagājušajā gadā salu apmeklēja aptuveni 750 000 tūristu, kurus piesaistīja salas daudzās skaistās pludmales, no kurām 10 ir īpaši populāras. Š

ajās pludmalēs ir atvērti bāri, kafejnīcas un restorāni, kas pamazām paplašinājušies, neatstājot brīvu vietu smiltīs.

Jūlija beigās salas pludmalēs notika pirmās divas demonstrācijas. Piedalījās attiecīgi aptuveni 300 un 400 cilvēku, vairāki turēja lielus reklāmkarogus “atgūt pludmali”. Vietējiem iedzīvotājiem pievienojās ārzemnieki, kuri vai nu dzīvo uz salas, vai regulāri to apmeklē. Kopš tā laika protesti ir izplatījušies Naksas un Serifos salās.

Aktīvisti vēlas tikai to, lai tiktu ievēroti likumi, proti, lai puse no visām pludmalēm būtu brīva no lietussargiem un sauļošanās krēsliem.

Šī Grieķijas pludmaļu “privatizācija” ir problēma ne tikai Parosā, bet arī visā valstī. Visur viesnīcas un bāri neaprobežojas tikai ar platībām, ko tie nomā, bet ir nelikumīgi paplašinājušies. Viņi to varējuši izdarīt, jo iestādes neveic noteiktās pārbaudes.

Saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem pludmales ir valsts īpašums, un tās var iznomāt tikai vietējās vai citas kompetentās iestādes ļoti īpašos apstākļos.

Taču varas iestādes ne vienmēr veic vajadzīgās pārbaudes — vai nu tāpēc, ka nevēlas zaudēt politisko atbalstu, vai arī uzņēmēji ir saistīti ar politiķiem –

ir draugi. Lai kāds būtu iemesls, rezultāts ir tāds, ka neliela cilvēku grupa gūst peļņu uz lielas vietējās sabiedrības daļas rēķina.

Grieķijas finanšu ministrs Kostis Hatzidakis pagājušajā nedēļā solīja pastiprināt pārbaudes un atklāt nelikumīgas darbības, sakot: “Mēs nevienam neatdosim pludmales.”

Kopš tā laika pludmales saulessargi un sauļošanās krēsli ir pazuduši no populārās Santamarijas pludmales Parosas ziemeļaustrumu krastā, un trīs uzņēmēji ir arestēti un apsūdzēti.

Uz salu dosies arī prokurors no Atēnām, lai novērtētu situāciju, un vietējās varas ārkārtas sanāksmē šo lietu izmeklēs.