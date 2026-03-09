Bez garantijām…. Apdrošināšana neglābs ceļotājus, kas dodas uz AAE un Ēģipti 0
Zvērināts advokāts Lauris Klagišs sociālo mediju platformā “Facebook” pievērsis uzmanību ģeopolitiskās drošības jautājumam un uzsver apdrošināšanas noteikumus. Viņš raksta…
“Mūsdienu globalizētajā pasaulē tūrisma nozare ir ārkārtīgi atkarīga no ģeopolitiskās drošības. Sākot ar 2026. gada 28. februāri, starptautiskā sabiedrība pieredz militāru eskalāciju Tuvajos Austrumos, kas paralizējusi gaisa satiksmi vairākās reģiona valstīs.
Šajā aktīvajā tūrisma sezonā Latvijas iedzīvotāji masveidā ir iegādājušies ceļojumus uz AAE un Ēģipti. Kamēr AAE gaisa satiksme ir paralizēta, Ēģipte šobrīd saglabā atvērtu gaisa telpu.
Tomēr reģionālā konflikta izplešanās risks rada pamatotas bažas. Šajos apstākļos īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā apdrošināšana darbojas nepārvaramas varas un kara apstākļos.
Apdrošināšanas līgums ir paredzēts aizsardzībai pret nejaušiem un negaidītiem notikumiem, piemēram, pēkšņu slimību vai nelaimes gadījumu. Karš, bruņoti konflikti un terorisms klasiskajās civiltiesībās ir nepārvarama vara.
Ja suverēna valsts slēdz gaisa telpu bruņota konflikta vai raķešu triecienu draudu dēļ, šīs rīcības pirmcēlonis ir karš. Līdz ar to apdrošinātājs ir tiesīgs piemērot līgumā noteikto kara riska izņēmumu un noraidīt atlīdzības pieteikumu par atceltu lidojumu vai jaunu biļešu iegādi.
Reaģējot uz krīzi, Latvijas apdrošināšanas tirgus līderi – “Swedbank P&C Insurance”, “Balcia” un “Balta” – ir paziņojuši, ka segs apdrošināšanas izmaksas klientiem, kas iestrēguši konflikta reģionā.
Tomēr apdrošinātāji uzsver, ka ierasti apdrošināšana nedarbojas, ja zaudējumi radušies militāra konflikta dēļ, un šī rīcība ir izņēmums. Tiesību zinātnē šādus lēmumus sauc par ex gratia (no labas gribas) izmaksām – uzņēmumam nav juridiska pienākuma maksāt, un tas šo pretimnākšanu var jebkurā brīdī pārtraukt.
AAE šobrīd ir paaugstināta riska zona ar paralizētu gaisa telpu. Ja klients iegādājas apdrošināšanu tagad, visi ar lidojumu atcelšanu saistītie izdevumi kritīs zem “publiski zināma riska” un “kara” izņēmuma klauzulām, un kompensācija, visticamāk, netiks izmaksāta.
Savukārt Ēģiptē gaisa satiksme nav slēgta. Tomēr, ja nākamnedēļ reģionālā kara eskalācijas dēļ Ēģipte pēkšņi slēgs gaisa telpu, apdrošinātājs to likumīgi atzīs par nepārvaramu varu un kara izraisītām sekām. Tā kā risks reģionā pēc 28. februāra ir zināms, ex gratia kompensācija netiks piemērota, un patērētājs zaudējumus cietīs pats.
Visiem ceļotājiem, kuri brīvlaikā plāno doties uz Ēģipti, AAE vai citiem reģiona galamērķiem, pirms polises iegādes noskaidrojiet, vai tajā ir iekļauts gaisa telpas slēgšanas risks.
Īpaši pavaicājiet, vai kaimiņvalsts konflikta dēļ slēgta gaisa telpa netiks uztverta kā nepārvarama vara (kara risks) un vai kompensācija par izmitināšanu krīzes situācijā tiks izmaksāta pilnā apmērā, ņemot vērā iespējamos naktsmītņu dienas limitus.
Uzsveram, ka akla paļaušanās uz standarta apdrošināšanu šajā paaugstinātas ģeopolitiskās nenoteiktības laikā nedod garantiju, tādēļ ir kritiski svarīgi apzināties riskus un savlaicīgi pieprasīt specifisku informāciju no sava apdrošinātāja.
Ņemot vērā, ka reģionā valdošie drošības riski jau ir publiski zināmi, pastāv ļoti liela iespēja, ka neviena iestāde vai apdrošinātājs nekompensēs papildu izmaksas, kas radīsies konflikta eskalācijas vai gaisa telpas slēgšanas rezultātā.”