Foto: AFP/Scanpix/LETA

Bez garantijām…. Apdrošināšana neglābs ceļotājus, kas dodas uz AAE un Ēģipti 0

LA.LV
6:33, 9. marts 2026
Stāsti Izpēte

Zvērināts advokāts Lauris Klagišs sociālo mediju platformā “Facebook” pievērsis uzmanību ģeopolitiskās drošības jautājumam un uzsver apdrošināšanas noteikumus. Viņš raksta…

Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
TV24
Izrādās, ka mēs paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta? 1
Šie produkti var padarīt tevi smaržīgu vai… nepievilcīgu! Uzzini, ko ēst, lai smaržotu labāk
Lasīt citas ziņas

“Mūsdienu globalizētajā pasaulē tūrisma nozare ir ārkārtīgi atkarīga no ģeopolitiskās drošības. Sākot ar 2026. gada 28. februāri, starptautiskā sabiedrība pieredz militāru eskalāciju Tuvajos Austrumos, kas paralizējusi gaisa satiksmi vairākās reģiona valstīs.

Šo satricinājumu dēļ Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ir iesprūduši daudzi Latvijas valstspiederīgie, kuriem patlaban nav iespēju atgriezties mājās. Situācijas dramatismu pastiprina gaidāmās skolēnu pavasara brīvdienas no 2026. gada 9. līdz 13. martam.
CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Puķes nesadalīja?” Autovadītāji kārtīgi izvicina dūres Lubānas rotācijas aplī
VIDEO. “Skats, ko ieraudzīju atverot durvis…” Izdemolēta kamaniņu braucēja Rubeņa dzimtas māja
Drošības iestādes brīdina par riskiem saistībā ar lielveikala būvēšanu Berģos – kāds ir iemesls?

Šajā aktīvajā tūrisma sezonā Latvijas iedzīvotāji masveidā ir iegādājušies ceļojumus uz AAE un Ēģipti. Kamēr AAE gaisa satiksme ir paralizēta, Ēģipte šobrīd saglabā atvērtu gaisa telpu.

Tomēr reģionālā konflikta izplešanās risks rada pamatotas bažas. Šajos apstākļos īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā apdrošināšana darbojas nepārvaramas varas un kara apstākļos.

Apdrošināšanas līgums ir paredzēts aizsardzībai pret nejaušiem un negaidītiem notikumiem, piemēram, pēkšņu slimību vai nelaimes gadījumu. Karš, bruņoti konflikti un terorisms klasiskajās civiltiesībās ir nepārvarama vara.

Standarta ceļojumu apdrošināšanas noteikumi satur striktus izņēmumus, kas atbrīvo apdrošinātāju no pienākuma izmaksāt atlīdzību, ja zaudējumu cēlonis ir militārs konflikts.

Ja suverēna valsts slēdz gaisa telpu bruņota konflikta vai raķešu triecienu draudu dēļ, šīs rīcības pirmcēlonis ir karš. Līdz ar to apdrošinātājs ir tiesīgs piemērot līgumā noteikto kara riska izņēmumu un noraidīt atlīdzības pieteikumu par atceltu lidojumu vai jaunu biļešu iegādi.

Reaģējot uz krīzi, Latvijas apdrošināšanas tirgus līderi – “Swedbank P&C Insurance”, “Balcia” un “Balta” – ir paziņojuši, ka segs apdrošināšanas izmaksas klientiem, kas iestrēguši konflikta reģionā.

Tomēr apdrošinātāji uzsver, ka ierasti apdrošināšana nedarbojas, ja zaudējumi radušies militāra konflikta dēļ, un šī rīcība ir izņēmums. Tiesību zinātnē šādus lēmumus sauc par ex gratia (no labas gribas) izmaksām – uzņēmumam nav juridiska pienākuma maksāt, un tas šo pretimnākšanu var jebkurā brīdī pārtraukt.

Kopīgā juridiskā robežšķirtne visiem ir 2026. gada 28. februāris. Apdrošināšana nesedz “zināmus riskus”. Dodoties uz šo reģionu vai pērkot polisi pēc 1. marta, bruņotais konflikts jau ir uzskatāms par publiski zināmu faktu, tādēļ zaudējumi netiks segti.

AAE šobrīd ir paaugstināta riska zona ar paralizētu gaisa telpu. Ja klients iegādājas apdrošināšanu tagad, visi ar lidojumu atcelšanu saistītie izdevumi kritīs zem “publiski zināma riska” un “kara” izņēmuma klauzulām, un kompensācija, visticamāk, netiks izmaksāta.

Savukārt Ēģiptē gaisa satiksme nav slēgta. Tomēr, ja nākamnedēļ reģionālā kara eskalācijas dēļ Ēģipte pēkšņi slēgs gaisa telpu, apdrošinātājs to likumīgi atzīs par nepārvaramu varu un kara izraisītām sekām. Tā kā risks reģionā pēc 28. februāra ir zināms, ex gratia kompensācija netiks piemērota, un patērētājs zaudējumus cietīs pats.

Visiem ceļotājiem, kuri brīvlaikā plāno doties uz Ēģipti, AAE vai citiem reģiona galamērķiem, pirms polises iegādes noskaidrojiet, vai tajā ir iekļauts gaisa telpas slēgšanas risks.

Īpaši pavaicājiet, vai kaimiņvalsts konflikta dēļ slēgta gaisa telpa netiks uztverta kā nepārvarama vara (kara risks) un vai kompensācija par izmitināšanu krīzes situācijā tiks izmaksāta pilnā apmērā, ņemot vērā iespējamos naktsmītņu dienas limitus.

Uzsveram, ka akla paļaušanās uz standarta apdrošināšanu šajā paaugstinātas ģeopolitiskās nenoteiktības laikā nedod garantiju, tādēļ ir kritiski svarīgi apzināties riskus un savlaicīgi pieprasīt specifisku informāciju no sava apdrošinātāja.

Nobeigumā vēlreiz stingri jāuzsver, ka šobrīd, dodoties uz Tuvajiem Austrumiem, ceļotājs pats uzņemas pilnu atbildību par savu lēmumu, jo apdrošināšana neaizstāj piesardzību un atbildīgu lēmumu pieņemšanu.

Ņemot vērā, ka reģionā valdošie drošības riski jau ir publiski zināmi, pastāv ļoti liela iespēja, ka neviena iestāde vai apdrošinātājs nekompensēs papildu izmaksas, kas radīsies konflikta eskalācijas vai gaisa telpas slēgšanas rezultātā.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kāpēc privātpersonai jāuzņemas atbildība?” Advokāts izgaismo absurdos 200 000 eiro radītos zaudējumus par “nelikumīgas” mājas būvniecību
RAKSTA REDAKTORS
Mamma ziņo par nepatīkamu situāciju, kādā nonācis bērns, kuram atņemts telefons. Vai skola drīkst ietekmēt ģimenes dzīvi pēc stundu beigām?
“VID ieskatā šī nauda vienkārši paliek valsts makā.” Advokāts izgaismo VID praksi ar miruša cilvēka nodokļu pārmaksu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.