Polija lūdz iedarbināt NATO līguma 4. pantu; vēl viena valsts paziņo par lidrobotu notriekšanu 0
Polijas premjerministrs Donalds Tusks trešdien, 10. septembrī, pēc Krievijas dronu iebrukuma tās gaisa telpā paziņoja, ka Polija oficiāli vērsusies pie sabiedrotajiem ar lūgumu iedarbināt NATO līguma 4. pantu, ziņo Reuters. Tikmēr vēl viena valsts ziņo par lidrobotu notriekšanu.
“Fakts, ka šie droni, kas radīja drošības apdraudējumu, tika notriekti, maina politisko situāciju. Tāpēc sabiedroto konsultācijas pārauga formālā pieprasījumā aktivizēt NATO līguma 4. pantu,” sacīja Tusks.
Šādos gadījumos tiek sasaukta Ziemeļatlantijas padome – NATO galvenā politisko lēmumu pieņemšanas institūcija –, kurā var tikt pieņemti kopīgi lēmumi par turpmāko rīcību vai pasākumiem.
Vienkārši sakot, 4. pants paredz, ka sabiedrotajiem jāapspriež draudi un jāizlemj, kā rīkoties, ja kāda NATO valsts jūtas apdraudēta.
Premjerministrs uzsvēra, ka Polijai nepieciešams vairāk nekā tikai solidaritātes apliecinājumi – tā sagaida taustāmu un praktisku palīdzību no sabiedrotajiem.
Vienlaikus Tusks piebilda, ka nav pamata apgalvot, ka Polija šobrīd atrastos tiešā karadarbības situācijā.
Baltkrievijas armija pavēstīja, ka notriekusi lidrobotus, kas nomaldījušies no ceļa Krievijas un Ukrainas pielietoto radioelektroniskās cīņas līdzekļu ietekmē.
Vai tie bijuši krievu vai ukraiņu lidroboti, Minska neprecizē, tomēr atzīst, ka saņēmusi brīdinājumu no Polijas Gaisa spēkiem par lidrobotiem, kas dodas Baltkrievijas virzienā.
Ko saka NATO?
NATO neuzskata dronu ielidošanu Polijas teritorijā par Krievijas uzbrukumu, trešdien ziņu aģentūrai “Reuters” pavēstījis avots NATO.
Kopš Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara sākuma “tā bija pirmā reize, kad NATO aviācija bija iesaistīta reaģēšanā uz potenciāliem draudiem sabiedrotā gaisa telpā,” sacīja avots, piebilstot, ka NATO pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot” reģionā ar saviem radariem konstatēja dronus, bet uguni nav atklājušas.
Aizvadītās nakts operācijā bija iesaistīti Polijas reaktīvie iznīcinātāji F-16, Nīderlandes F-35, Itālijas novērošanas lidmašīnas “Awacs” un gaisa uzpildes lidmašīnas, ar ko kopīgi operē NATO, sacīja avots.