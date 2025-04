Politoloģe: “Ikviens ātrs lēmums – uzreiz tur ir korupcija, tu esi zaglis” Ieteikt







Iedzīvotāji vēlas, lai politiķi tuvāko 25 gadu laikā vairāk pievērstos tādiem jautājumiem kā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes sistēmas sakārtošanai. Bet kāpēc valdība ar lēmumu pieņemšanu nesteidzas? Politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelde Metla Rozentāle TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atklāj sabiedrības ietekmi uz valdības darbu.

Viņa skaidro, ka ik viena ministra reitingi ir mīnusos, ka sabiedrība netic nevienam. “Jau pēc vēlēšanām ir pētījumi nākamajā dienā – mēs šodien par tevi nobalsojam un nākamajā dienā es saku – es tev neuzticos,” par sabiedrības attieksmi izsakās politoloģe. Nav jābrīnās, ka ministri, pieņemot likumus, katru rindiņu lasa vairākas reizes. Viņiem galvenais, lai sabiedrība neapsūdz korumpētā darījumā.

Rozentāle stāsta, ka katram pašam ir “jāpieliek sava roka”. Cilvēki kādreiz kaut ko noziedo, tad sajūtas labi, bet pēc tam atkal atgriežas “otrā pusē”. “Mums pazūd empātija pret visu. Gan pret valsts pārvaldi, gan visu, kas notiek,” uzsver politoloģe.

Rozentāle acina padomāt par sajūtu, ko mēs varam pazaudēt. To sajūtu, cik patiesībā Latvijā ir forši un labi. It īpaši, ja būs iesaiste no sabiedrības puses, piemēram, aizejot vēlēt un pieņemot apdomīgu lēmumu. “Mums ir ļoti daudz, ko zaudēt,” pauž Rozentāle.