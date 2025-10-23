VID ģenerāldirektore: KNAB vērtē, vai neesmu izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju 0
Korupcijas apkarotāji veicot pārbaudi, vai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītāja nav nepamatoti izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju. VID ģenerāldirektore Baiba Šmite–Roķe intervijā TV24 atklāj, ka gatavo atbildes uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzdotajiem jautājumiem.
“Acīmredzot, KNAB savas kompetences ietvaros veic izvērtējumu par to, vai es esmu vai neesmu izpaudusi ierobežotas pieejamības informāciju cilvēkiem, kas nebija tiesīgi šo informāciju dzirdēt. Tā kā esmu izpaudusi informāciju tikai finanšu ministram un viņa uzdevumā tuvāk stāvošiem cilvēkiem, esmu pārliecināta, ka esmu rīkojusies tikai un vienīgi likuma ietvaros,” intervijā TV24 apliecina VID ģenerāldirektore.
Portāls “Puaro” šonedēļ ziņoja, ka VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (NMPP) priekšnieka Aigars Prusaka ieskatā, B. Šmite-Roķe, informējot finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (Jaunā Vienotība) par disciplinārlietām pret vairākām VID NMPP amatpersonām par garām palaisto 450 kilogramu heroīna kravu, ir pārkāpusi likumu.