Plašu uzmanību guvis “Delfi” publicēts video, kurā deputāts Jānis Grasbergs (NA) pauž, ka ir kompetents runāt aborta jautājumos, jo viņam ir maģistra grāds lauksaimniecības zinātnē. Nu arī “X” lietotāji sākuši runāt par deputāta izteicieniem.

Elīna raksta: “Reizēm vīriešu pašapziņa tomēr ir apskaužama, vai ne? :)”

Komentāros, lielākoties sievietes, metas spriest par deputāta izteikumiem.

“Ceru, ka viņš konsultē visus, runājot mēlēs, kā jau Vasarsvētku draudzes pārstāvis,” pauž Ance.

“Govs dakters?” jautā Reinis.

“Ja vēl būtu vismaz vetfeldšeris,” izsakās Ilona.

“Varbūt viņš ir transdženders un zina, ko runā,” minējumu izsaka Kaspars.

Starp komentāriem atrodami arī nopietnāki viedokļi: “Šis personāžs, piesaucot izglītību, maskē patieso iemeslu, kādēļ tik ļoti iekarst par šo tēmu — kā jau kaislīgs ticīgais, kur visa ģimene teju par sektu pārvērtusies, grib uzspiest citiem savus uzskatus un ticību.”

“Neviens nedrīkst izteikt viedokli, izņemot ārsti vīrieši, kas veic abortu. Tas ir viņu darbs, viņu kompetence, viņi var izteikt kaut kādu savu viedokli, bet, cik dzirdēts no ASV, viņiem ir pilnīgi neitrāla attieksme pret to. Viņi nenosoda sievietes, kas taisa abortus,” raksta kāda sieviete.

“Pretī viņam oponēja medicīnas profesore? — Nē, ekonomiste. Kam ir lielāka kompetence — grāmatvedei vai cilvēkam, kas padziļināti mācījās bioloģiju?” neizpratnē ir Dairis.

“Bet, ja tā padomā, tas tiešām ir par to pašu — kontroli pār otra ķermeni. Sievietes kā tādas pavairojamas govis,” aizdomājas komentētāja.

