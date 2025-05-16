Prāto, ko likt uz kārā zoba? Šo apgāzto ķiršu kūku ģimene lūgs pagatavot atkal un atkal 0
Ķirši piešķir kūkām svaigumu, nelielu skābumiņu un daudz krāsas. Ogām var uzbārstītinedaudz miltu, lai sula cepoties neiesūcas mīklā. Lieliska recepte!
Sastāvdaļas
Mīklai:
200 g kviešu miltu
1 tējkarote cepamā pulvera
200 g mīksta sviesta
80 g cukura
3 olas
7–8 ēdamkarotes piena
1 tējkarote kanēļa
puscitrona miziņa
Pildījumam:
750 g ķiršu
40 g mandeļu skaidiņu
2 ēdamkarotes mīksta sviesta
2 ēdamkarotes brūnā cukura
Pagatavošana
Ķiršus nomazgā un izņem kauliņus. Kūkas veidni (Ø 28 cm) ieziež ar sviestu, uzkaisa brūno cukuru un mandeļu skaidiņas, uzliek ķiršus.
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 170 OC. Pagatavo mīklu: sviestu, cukuru, kanēli un sarīvētu citrona miziņu sakuļ biezā, krēmam līdzīgā masā. Citu pēc citas pa vienai piesit olas. Miltus sajauc ar cepamo pulveri, tad pa daļām pārmaiņus ar pienu pievieno mīklai.Mīklu klāj uz ķiršiem veidnē un vienmērīgi izlīdzina. Cep 50 minūtes. To, vai kūka gatava, pārbauda ar koka irbulīti – ja tas ir sauss, kūka ir gatava. Izņem no cepeškrāsns un ļauj 10 minūtes pastāvēt veidnē.
Pēc tam izgāž uz liela šķīvja un atdzesē. Var pārkaisīt ar pūdercukuru vai sasmalcinātiem riekstiem.