Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Prāto, ko likt uz kārā zoba? Šo apgāzto ķiršu kūku ģimene lūgs pagatavot atkal un atkal 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Ķirši piešķir kūkām svaigumu, nelielu skābumiņu un daudz krāsas. Ogām var uzbārstītinedaudz miltu, lai sula cepoties neiesūcas mīklā. Lieliska recepte!

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas

Mīklai:

Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona… 18
“Reģionā notiek ļoti dīvainas lietas ” – eksperts kā nākamo iespējamo Krievijas uzbrukuma mērķi nosauc Baltijas valstis
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Lasīt citas ziņas

200 g kviešu miltu
1 tējkarote cepamā pulvera
200 g mīksta sviesta
80 g cukura
3 olas
7–8 ēdamkarotes piena
1 tējkarote kanēļa
puscitrona miziņa

Pildījumam:

750 g ķiršu
40 g mandeļu skaidiņu
2 ēdamkarotes mīksta sviesta
2 ēdamkarotes brūnā cukura

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzs
VIDEO. Īpaša uzmanība – sviesta dālijām! Dāliju izstādē apskatāmas vairāk nekā 400 dažādas šķirnes
To darbības rādiuss ir līdz 2 500 kilometriem – kādas vēl Eiropas Savienības valstis Krievijas droni varētu sasniegt?
Rīgas apgabaltiesa atliek Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu – pie vainas viens no apsūdzētajiem

Ķiršus nomazgā un izņem kauliņus. Kūkas veidni (Ø 28 cm) ieziež ar sviestu, uzkaisa brūno cukuru un mandeļu skaidiņas, uzliek ķiršus.

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 170 OC. Pagatavo mīklu: sviestu, cukuru, kanēli un sarīvētu citrona miziņu sakuļ biezā, krēmam līdzīgā masā. Citu pēc citas pa vienai piesit olas. Miltus sajauc ar cepamo pulveri, tad pa daļām pārmaiņus ar pienu pievieno mīklai.Mīklu klāj uz ķiršiem veidnē un vienmērīgi izlīdzina. Cep 50 minūtes. To, vai kūka gatava, pār­bauda ar koka irbulīti – ja tas ir sauss, kūka ir gatava. Izņem no cepeškrāsns un ļauj 10 minūtes pastāvēt veidnē.

Pēc tam izgāž uz liela šķīvja un atdzesē. Var pārkaisīt ar pūdercukuru vai sasmalcinātiem riekstiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Braunija siera kūka – šokolādes maigums un siera krēmīgums vienā gardumā
Receptes
Vasaras garšas recepte bļodiņā: arbūza, gurķa un fetas salāti ar piparmētru un baziliku
Receptes
Mēli var norīt! Melleņu pīrāgs ar glazūru – izcila recepte!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.