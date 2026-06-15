Foto: Evija Trifanova/LETA

Dienā, starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču īpaši silts gan nebūs: laika prognoze otrdienai 0

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LETA
15:00, 15. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Arī otrdien Latvijā brīžiem gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

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Naktī lietus mākoņu kļūs mazāk, dienā valsts lielākajā daļā palaikam līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā Liepājā un Dienvidkurzemes novadā gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē.

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Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7..+12 grādiem. Dienā, starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +15..+19 grādiem.

Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule. Vējš pārsvarā būs lēns. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +18 grādiem.

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