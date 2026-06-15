“Ar jaunajiem “flomāsteriem” ir pilnīga katastrofa.” Kaktiņš satraukts par to, ko jaunieši pasūta “Telegram” 0

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LA.LV
13:05, 15. jūnijs 2026
Viedokļi

Pēc aromatizēto elektronisko smēķēšanas produktu aizlieguma jaunieši arvien biežāk tos iegādājas internetā un dažādos “Telegram” kanālos, un tas, pēc sociologa un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktora Arņa Kaktiņa domām, radījis nopietnas problēmas. TV24 raidījumā “Ziņu top” Kaktiņš situāciju raksturoja ļoti skarbi.

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Kaktiņš norādīja, ka pašlaik visvairāk satrauc jauniešu vidū izplatītie tā dēvētie jaunie “flomāsteri” un citi līdzīgi produkti, un situāciju kopumā viņš vērtēja kā katastrofālu.

Viņš skaidroja, ka pēc aizlieguma ieviešanas daudzi jaunieši nepieciešamos produktus pasūta internetā un dažādos “Telegram” kanālos.

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Pēc Kaktiņa teiktā, laikā, kad šie produkti bija legāli pieejami, to aprite bija kontrolējama un pastāvēja noteikti kvalitātes standarti. Savukārt tagad, pēc viņa domām, situācija ir kritiska, jo nelegālajā tirgū nekādas kvalitātes kontroles nav.

Viņš arī norādīja, ka valsts nav saņēmusi nodokļu ieņēmumus, kas mērāmi vairāk nekā desmitos miljonu eiro, savukārt daļa šīs naudas, viņaprāt, nonākusi organizētās noziedzības rokās.

“Tas kaitējums sabiedrības veselībai stingri pārsniedz potenciālos ieguvumus, ja tādi vispār ir bijuši,” uzsvēra Kaktiņš.

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