11:03, 11. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Lēmumu slēgt Latvijas austrumu robežu jāpieņem kopīgi visām trim Baltijas valstīm. Pašlaik notiek saziņa gan ārlietu ministriju, gan robežsardžu līmenī un, ja būs nepieciešams slēgt robežu, Latvija būs gatava to darīt, TV24 raidījumā “Dienas personība” apliecināja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Polijas lēmums par austrumu robežas slēgšanu saistīts gan ar gaidāmajām baltkrievu un krievu militārajām mācībām “Zapad”, gan incidentiem uz robežas. Latvijā šāda incidentu intensitāte nav novērota. Premjere apliecina, ka Latvijas gaisa telpu sargā NATO lidmašīnas, īpaši pēc dronu incidenta Latgalē pērn, kad sabiedroto gaisa spēki vairākas reizes pacēlās, lai identificētu, vai drons nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. “Tieši pēc Latvijas iniciatīvas Polijā varēja pacelties NATO sabiedrotie, jo mēs bijām jau radījuši šādu precedentu, ka dronam ielidojot, ir nepieciešams NATO atbalsts,” norāda premjere.

Gaisa telpas stiprināšanai Latvija kopīgi ar Igauniju veikusi aizsardzības iegādi, tiek gaidīta iekārtu piegāde. E. Siliņa atzīst, ka visu gaisa telpu aizsargāt nav iespējams, bet NATO sabiedrotie ir kopā ar mums un, ja notiktu līdzīgs incidents kā Polijā, NATO lidmašīnas paceltos. “Vakar bija troksnis pie Saulkrastiem – tie bija mūsu NATO sabiedrotie, kas pārlidoja pāri mūsu gaisa telpai, lai to sargātu,” saka premjere.

