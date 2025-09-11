Foto: AFP/Scanpix/LETA

Polija līdz pat decembrim ierobežo gaisa satiksmi valsts austrumos 0

LETA
11:03, 11. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Polija nolēmusi ierobežot gaisa satiksmi valsts austrumos.

Gaisa satiksme gar Polijas robežu ar Baltkrieviju un Ukrainu līdz 9.decembrim ar retiem izņēmumiem būs slēgta civiliem lidojumiem, paziņoja Polijas gaisa satiksmes kontroles aģentūra.

Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

