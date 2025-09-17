Jāuzmanās! Krāpnieki uzdodas par populāra uzņēmuma darbiniekiem un mēģina iekļūt mājokļos 0
Krāpnieki uzdodas par AS “Sadales tīkls” vai AS “Latvenergo” darbiniekiem saistībā ar skaitītāju maiņu vai pārbaudi, brīdina “Sadales tīkls”.
Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka krāpnieki mēģina sazināties gan telefoniski, gan zvana pie durvīm un mēģina iekļūt mājoklī, aizbildinoties ar skaitītāju pārbaudes nepieciešamību.
Krāpnieki lielākoties sazinās krievu valodā. Telefona zvani tiek veikti gan no vietējiem, gan ārvalstu numuriem.
Viens no krāpnieku mērķiem ir izvilināt privātu informāciju – piekļuves internetbankai, kā arī personu apliecinošu dokumentu datus.
“Sadales tīkls” uzsver, ka uzņēmuma darbinieki ar klientiem sazinās latviešu valodā un nepieprasa ievadīt vai sniegt “Smart-ID” datus vai internetbanku piekļuves kodus izejošajos zvanos. Uzņēmuma darbiniekiem nav arī nepieciešamības pieprasīt, piemēram, pases numuru vai tamlīdzīgu informāciju.
Klātienes vizītes nepieciešamības gadījumā “Sadales tīkls” klientus par to informē iepriekš. Tāpat uzņēmuma darbiniekiem līdzi vienmēr jābūt identifikācijas apliecībai, kuru klients var lūgt uzrādīt.
Darbiniekiem nav nepieciešams iekļūt mājoklī, ja tajā neatrodas skaitītājs.
Bažu gadījumā iedzīvotājiem ieteicams sazināties ar “Sadales tīklu”, zvanot uz informatīvo tālruni 8403. Uzņēmums arī īpaši iesaka iedzīvotājiem par krāpnieku aktivitātēm brīdināt vecāka gadagājuma ģimenes locekļus.