Prokuroru Latvijā daudz, bet lietas kavējas. Kur ir problēma? 0
Latvijā prokuroru ir vairāk nekā citās Eiropas valstīs, taču tas nenozīmē, ka lietas virzās ātrāk. Bijušais ģenerālprokurors Juris Stukāns TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” skaidroja, ka prokuroru darba atdeve un pabeigto lietu skaits joprojām ir zemāks nekā citviet Eiropā, turklāt bieži problēmas rodas sadarbības trūkumā starp prokuratūru un izmeklēšanas iestādēm.
“Jau vairākus gadus pēc kārtas Eiropas komisija veic apkopojumus un ir atzinusi, ka Latvijā prokuroru skaits ir daudz lielāks nekā citās valstīs. Var jau būt, ka pie mums prokurors pie vienas lietas sēž desmit gadus…” norāda Stukāns.
Viņš atgādina, ka ar lietu nodarbojas izmeklēšanas iestāde, nevis prokurors. Prokurors saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa likumu veic uzraudzību. “Ja paskatāmies vēsturiski, tad daudzos gadījumos prokurors norobežojas un gaida rezultātu,” piebilst bijušais ģenerālprokurors.
“Viens no pārmetumiem, ko mums izsaka Eiropas eksperti, ir sadarbība – prokuroram ir jāsadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm, jo, tikai kopā saliekot galvas, var maksimāli ātri vienoties, ko darīt,” uzsvēra Stukāns.