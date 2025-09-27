Krievijā aktivizējušies partizāni: uzspridzināts dzelzceļš, kas ved uz Putina slepeno raķešu rūpnīcu 0
Partizāni Smoļenskā ir uzspridzinājuši dzelzceļa sliedes, kas ved uz rūpnīcu, kurā tiek ražotas raķetes H-59. Ar šīm raķetēm Krievija apšauda Ukrainas pilsētas.
“Kustība “Ateš” un slepena ukraiņu organizācija ievieš sankcijas pret Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu Smoļenskā. Mūsu kustības aģenti uzspridzināja dzelzceļa sliedes, kas ved uz aviācijas rūpnīcu,” teikts paziņojumā.
“Rūpnīca ražo raķetes, bezpilota lidaparātus un citu tehniku. Tas ir stratēģisks mērķis, un mēs turpināsim veikt triecienus pa šādiem objektiem. Militāri rūpnieciskie uzņēmumi nav drošībā, un ražošanas traucējumi tikai pieaugs,” norāda kustība “Ateš”.
Tāpat savā paziņojumā organizācija aicina Smoļenskas iedzīvotājus pievienoties diversiju veikšanai pret Kremli.
Iepriekš partizāni paralizēja dzelzceļa mezglu pie Jekaterinburgas, nodedzinot tā releju iekārtas.
Savukārt Ukrainas īpašo uzdevumu vienība “Primari” (Spoki) svētdien krievu okupētajā Krimā iznīcinājusi divas pretzemūdeņu lidmašīnas amfībijas “Be-12 Čaika”, paziņojusi Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR).
2023.gada sākumā Krievijas armijas bruņojumā bija sešas lidmašīnas “Be-12”.
Vienlaikus iznīcināts arī kārtējais Krievijas armijas daudzfunkcionālais helikopters “Mi-8”.
Kā ziņots, dienu iepriekš GUR pavēstīja, ka okupētajā Krimas pussalā īpa