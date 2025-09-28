“Ja gribam dzīvot kā Igaunijā, vajadzīgs viens miljards eiro!” Hosams Abu Meri par veselības aprūpes nākotni 0
Latvijas veselības aprūpes sistēma joprojām atpaliek no kaimiņvalsts Igaunijas. TV24 raidījumā “Dienas personība” Hosams Abu Meri, veselības ministrs (JV) uzsvēra, ka, lai panāktu līdzvērtīgu līmeni, valstij būtu nepieciešams viena miljarda eiro liels finansējumu.
“Ja gribam būt pa vidu starp Lietuvu un Igauniju, tad nepieciešami aptuveni 700 miljoni eiro,” ministrs lēš.
Finansējums gan neesot vienīgais izaicinājums. Vēl būtiskāks ir cilvēku resurss: “Latvijā pie speciālistiem tiek piešķirtas kvotas, bet trūkst speciālistu, tāpēc rindas ir garas. Nepieciešams gan finansējums, gan cilvēkresursi, gan arī digitalizēta sistēma.”
Veselības ministrs uzsver, ka digitālāka sistēma palīdzētu pacientiem skaidrāk saprast, cik ilgi jāgaida rindā, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu.
Kā vēsta ziņu aģentūra “LETA”, Abu Meri atzinis, ka Baltijas līmenī jau izveidotas labas iestrādnes – aktīvi darbojoties viņa pērn iniciētā augsta līmeņa Baltijas valstu darba grupa sadarbībai veselības nozarē.
Turpmāk būtu jāstiprina sadarbība veselības drošības jomā, īpaši, turpinot darbu pie kopīgiem medicīnas resursu iepirkumiem, uzskata ministrs. Viņaprāt, tā būtu konkrēta rīcība, kas sniegtu “taustāmus ieguvumus veselības sistēmu drošībai un noturībai”.
Tāpat Abu Meri uzsvēris, ka pieredzes apmaiņa ar Igauniju un Lietuvu apliecina, ka kopīgi var ne tikai padarīt veselības sistēmas izturīgākas pret krīzēm, bet arī efektīvāk izmantot resursus, kas nozīmē vairāk iespēju un drošāku aprūpi.
Veselības ministrs tikšanās laikā arī informējis par sarunām ar farmācijas uzņēmumiem Latvijā par iespējām sākt noteiktu medikamentu ražošanu.