Foto: Nattakorn_Maneerat/SHUTTERSTOCK

Neiepriecinoši dati: visvairāk bezdarbnieku ar profesionālo izglītību 0

LETA
11:45, 28. septembris 2025
Ziņas Ekonomika

No visiem augusta beigās Latvijā reģistrētajiem bezdarbniekiem visvairāk – 13 583 – bijuši ar profesionālo izglītību, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtā informācija.

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Lasīt citas ziņas

Tostarp 6807 bezdarbnieki ar profesionālo izglītību bija vīrieši, bet 6776 – sievietes.

Kopumā 11 095 bezdarbniekiem augusta beigās bija augstākā izglītība – 3426 vīriešiem un 7669 sievietēm. Savukārt 10 446 no visiem augusta beigās valstī reģistrētajiem bezdarbniekiem bija ar vispārējo vidējo izglītību, tajā skaitā 4895 no viņiem bija vīrieši, bet 5551 – sieviete.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vai viņa tikai pieklājīgi izliekas? 8 pazīmes, kas atklāj patiesību
Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu
Latvijas Pareizticīgā baznīca nav lūgusi Konstantinopoles patriarhu atzīt tās autonomiju

Jau vēstīts, ka NVA reģistrētā bezdarba līmenis augusta beigās bija 4,9%, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā jūlija beigās. Savukārt salīdzinājumā ar 2024.gada augustu bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,4 procentpunktiem. 2025.gada augusta beigās NVA bija reģistrēti kopumā 43 011 bezdarbnieki, kas ir par 883 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 43 894 bezdarbnieki.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Kāpēc tik daudz trūcīgo Latvijā? Reizi gadā “Eņģeļi pār Latviju” ziedojam un viss!” Viņķele par latviešiem-nesolidārajiem cilvēkiem
TV24
Tuvojas vecums, zūd prasmes, veselība… Kā ierēdņi piedāvā “izdzīvot” darba ņēmējam vecumā virs 50 gadiem?
TV24
“To pat nevarēja iedomāties, rakstot likumu!” Darba dēvēji mūsdienās sastopas ar neiedomājamu šantāžu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.