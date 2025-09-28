Neiepriecinoši dati: visvairāk bezdarbnieku ar profesionālo izglītību 0
No visiem augusta beigās Latvijā reģistrētajiem bezdarbniekiem visvairāk – 13 583 – bijuši ar profesionālo izglītību, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtā informācija.
Tostarp 6807 bezdarbnieki ar profesionālo izglītību bija vīrieši, bet 6776 – sievietes.
Kopumā 11 095 bezdarbniekiem augusta beigās bija augstākā izglītība – 3426 vīriešiem un 7669 sievietēm. Savukārt 10 446 no visiem augusta beigās valstī reģistrētajiem bezdarbniekiem bija ar vispārējo vidējo izglītību, tajā skaitā 4895 no viņiem bija vīrieši, bet 5551 – sieviete.
Jau vēstīts, ka NVA reģistrētā bezdarba līmenis augusta beigās bija 4,9%, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā jūlija beigās. Savukārt salīdzinājumā ar 2024.gada augustu bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,4 procentpunktiem. 2025.gada augusta beigās NVA bija reģistrēti kopumā 43 011 bezdarbnieki, kas ir par 883 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 43 894 bezdarbnieki.