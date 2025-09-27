Algas? Dzimstība? Bezdarbnieki? Latvija ir zem vidējā līmeņa vēl kādā kategorijā… 0

21:09, 27. septembris 2025
Viedokļi

Latvijas sabiedrības labklājība nav Eiropas pēdējā vietā, taču algas un ekonomiskā drošība joprojām rada izaicinājumus, TV24 raidījumā “Preses klubs” atzīst Magda Riekstiņa, Laikraksta “Diena” Ekonomikas rubrikas un pielikuma “Uzņēmēja Diena” redaktore.

“Ja mēs raugāmies uz labklājību raksturojošiem datiem, tad Latvija noteikti nav pašā pēdējā vietā. Jo, ja raugās uz dažādiem “Eurostat” datiem, tad valstis, kas atrodas Eiropas Savienības dienvidaustrumos, ir ar sliktākiem rādītājiem. Konkrēti, ir bijuši vairāki dati, kur, piemēram, Rumānija ir sliktākās pozīcijās nekā Latvija. Ir dati, kur parādās, ka, piemēram, Dienvideiropas valsts Grieķija ir sliktākā situācijā. Mēs noteikti esam zem vidējā līmeņa,” pauž Riekstiņa.

Viņa pieņem, ka Latvijas problēma varētu būt algas. Daudz cilvēku ir spējīgi nomaksāt visus rēķinus un dzīvot “normāli”, taču, ja pasaulē rodas kāda krīze, šiem cilvēkiem nav ekonomiskā drošības spilvena.

Ja Latviju salīdzina ar turīgākām Eiropas valstīm, tad pie mums situācija ir sliktāka. Taču viņa atzīmē, ka nevar teikt, ka Eiropas Savienībā visām valstīm viss ar labklājību ir kārtībā – kādai sabiedrības grupai jebkādā ES valstī, visticamāk, ir problēmas ar labklājību.

