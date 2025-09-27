Krievijas karavīri patrulē &#8220;Motor Tractor Parts&#8221; rūpnīcā Melitopolē, Zaporožjes apgabalā
Krievijas karavīri patrulē “Motor Tractor Parts” rūpnīcā Melitopolē, Zaporožjes apgabalā
Foto. Scanpix/Olga MALTSEVA / AFP

Krievijas aizsardzības uzņēmumos pirmo reizi kopš kara sākuma noticis kas vēl nepieredzēts 0

LA.LV
20:05, 27. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Līdz 2025. gada augustam algas Krievijas aizsardzības uzņēmumos nebija samazinājušās. Tomēr nu tas noticis pirmo reizi kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Saskaņā ar Novaya Gazeta Evropa pētījumu aizsardzības sektora darbinieku algas samazinājušās par 10 % salīdzinājumā ar 2024. gadu, lai gan vidējās algas visā valstī turpināja pieaugt, raksta Moscow Times.

Lasīt citas ziņas

“Algu sacensības” sasniedza kulmināciju kara pirmajā gadā. Straujais valdības iepirkumu apjomu pieaugums radīja darbaspēka trūkumu un nodrošināja strauju aizsardzības nozares darbinieku ienākumu pieaugumu. Tomēr līdz 2025. gadam, kā atzīmē rūpniecības un tirdzniecības ministra pirmais vietnieks Vasilijs Osmakovs, “ekonomika ir sasniegusi pagrieziena punktu” — uzņēmumi vairs nespēj paplašināt ražošanu, vienkārši palielinot darbinieku skaitu un virsstundas.

Pētnieki, kas analizēja gandrīz 40 miljonus darba sludinājumu vietnē hh.ru, arī atklāja, ka aizsardzības nozarē darbā pieņemšanas maksimums bija kara pirmajā gadā — 2022. gada augustā militāri rūpnieciskais komplekss veidoja gandrīz 2% no visiem darba sludinājumiem. Tomēr līdz 2025. gada vasarai dinamika bija dramatiski mainījusies: trīs mēnešu laikā aizsardzības uzņēmumi publicēja tikai 34 500 darba sludinājumu, salīdzinot ar 52 000 tajā pašā periodā pagājušajā gadā.

Pat 2022. gada janvārī, pirms iebrukuma, pieņemšanas darbā tempi bija augstāki nekā pašreizējais līmenis.

Lai gan vēl 2024. gada rudenī Valsts dome prognozēja potenciālu 400 000 darbinieku trūkumu, taču šīs prognozes nepiepildījās. Līdz 2025. gada vidum kļuva skaidrs, ka lielākā daļa rūpnīcu ir sasniegušas savu jaudu robežu.

Vienlaikus dronu un raķešu ražotāji joprojām ir izņēmums. Saskaņā ar New Europe un ASV bāzētā Kara pētījumu institūta datiem, dronu izstrādātāju ieņēmumi kopš 2022. gada ir palielinājušies 2,5 reizes, un algas šādos uzņēmumos turpina pieaugt. Starp strauji augošajiem uzņēmumiem ir Kalašņikova koncerns, taktisko raķešu rūpnīca, kā arī lidmašīnu un raķešu dzinēju rūpnīcas.

Tomēr kopējā tendence joprojām ir pretēja: līdz 2025. gadam aizsardzības nozare ir sasniegusi savu jaudas robežu un vairs nevar palielināt ražošanu, izmantojot masveida darbinieku pieņemšanu darbā.

