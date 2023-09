Foto: Ieva Leiniša

PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Fūrmanis un citi mediķi apsūdzēti par kautiņu ballītē







Zemgales rajona tiesā Jelgavā skata krimināllietu, kurā tagadējais Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centra (NMC) vadītājs Roberts Fūrmanis un vēl vairāki mediķi apsūdzēti par kāda vīrieša piekaušanu kādā atpūtas pasākumā 2014.gadā, noskaidroja aģentūra LETA.

Publiski pieejamais tiesas kalendārs liecina, ka lietā apsūdzēts Fūrmanis, Artūrs Šons, Santis Podāns, Rustams Junusovs un Valdis Skotelis.

Visi apsūdzēti par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, ja to izdarījusi personu grupa.

Par šādu nodarījumu Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu, vai naudas sodu. Lietu tiesa saņēma jau 2020.gada nogalē un nākamā sēde nozīmēta 19.oktobrī plkst.10.

Fūrmanis šovasar kļuva par PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītāju. Iepriekš vadījis NMPD Zemgales reģionālā centru, kā arī bijis Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) viceprezidents. Fūrmanis medicīnas jomā strādā 21.gadu.

Pārējie trīs no apsūdzētajiem lietas nodošanas brīdī strādājuši NMPD par ārsta palīgiem, bet ceturtais par reanimatologu.

Apsūdzība ir par 2014.gada notikumiem, kad apsūdzētie atradās kādā darba kolēģu pasākumā Jelgavas novadā, kurā lietots alkohols.

Apsūdzība liecina, ka atpūtas vietā neaicināts ieradies kāds vīrietis, lai aizvestu savu dzīvesbiedri. Starp viņu un apsūdzētajiem izcēlies savstarpējs konflikts, kura laikā viens no apsūdzētajiem, dusmu vadīts par to, ka vīrietis iejaucies pasākumā, divas reizes iesitis pa seju, aģentūrai LETA apstiprināja prokuratūrā.

Minētais vīrietis izvests no pasākuma norises vietas. Jau ārā apsūdzētie cietušo piekāvuši, tam sperot ar kājām pa ķermeni. Pēc tam cietušais iegrūsts grāvī un apsūdzētie no notikuma vietas aizgājuši, liecina apsūdzība.

Fūrmanis aģentūrai LETA par apsūdzību komentārus nesniedza, vien norādīja, ka vainu neatzīst.

PSKUS galvenā ārste, anestezioloģe, reanimatoloģe Eva Strīķe apstiprināja, ka slimnīcai fakts par ierosināto tiesvedību ir zināms.

NMC vadītāja atlases komisija neesot konstatējusi tādu faktu un apstākļu kopumu, kas mazinātu uzticību izvēlētajam kandidātam vai liktu apšaubīt izvēlētā kandidāta spēju veikt vadītāja pienākumus konkrētajā struktūrvienībā.

Komisija, izvērtējot Fūrmaņa kandidatūru, ņēma vērā viņa profesionālo veikumu, iepriekšējo darba pieredzi konkrētajā struktūrvienībā, kā arī pieredzi darbā NMPD.

Tāpat Strīķe norādīja, ka Fūrmaņa rīcības tiesiskumu notikumā pirms desmit gadiem vēl nav vērtējusi tiesa un nolēmums, kas ļautu atzīt viņu par vainīgu nodarījumā, nav. Šobrīd slimnīcai pieejama pretrunīga informācija par notikumiem 2014.gada decembrī, un tikai tiesas lēmums var viest skaidrību.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka PSKUS Ievēro nevainīguma prezumpcijas ideju un mērķi saskaņā ar Satversmes 92. pantu, kas noteic, ka “Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.”

PSKUS šobrīd nav pieņēmusi lēmumu attiecībā uz NMC vadītāja posteni.

Tomēr slimnīca atkārtoti uzsvērusi, ka tā nav konstatējusi tādu faktu un apstākļu kopumu, kas liktu pretendentu atlases konkursa laikā vai šobrīd apšaubīt Fūrmaņa spēju veikt vadītāja pienākumus konkrētajā struktūrvienībā, vai liktu apšaubīt ārsta godaprātu, lojalitāti slimnīcai un spēju pieņemt lēmumus.

Vērtējot kandidātu, tika ņemta vērā viņa iepriekšējā darba pieredze. Proti, Fūrmanis ir bijis slimnīcas NMC vadītāja vietnieks no 2021.gada, Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents no 2018. līdz 2021.gadam, NMPD Ārsta-speciālista brigādes vadītājs no 2015. līdz 2023.gadam, kā arī NMPD Zemgales reģionālā centra vadītājs sešu gadu periodā. Fūrmaņa darba pieredze gūta arī strādājot Eiropas Starptautiskajā dzīvības glābšanas asociācijā kā direktoru padomes loceklim un esot biedrības “Latvijas Dzīvības Glābšanas Asociācija” prezidenta amatā. Savas organizatoriskā darba spējas Fūrmanis pierādījis ieņemot Pasaules Čempionāta hokejā Galvenā ārsta amatu 2023.gada maijā, norāda slimnīca.

Tāpat tika ņemts vērā, ka Fūrmaņa darbs kā NMC vadītāja vietniekam un viņa profesionālā kapacitāte ir spējusi labvēlīgi ietekmēt procesus NMC darba organizācijā, piemēram – struktūrvienībā strādājošie uzsver ārstniecības un aprūpes personāla saliedēšanu, komandas sajūtas stiprināšanu, ciešāku kontaktu, kas būtiski uzlabo kopējo sadarbību un veicina pacientu drošību slimnīcā. PSKUS atzīmē, ka tika iedibināti labvēlīgi procesi komandā – ikrīta apspriedes, kurās darbinieki aicināti paust savu viedokli dažādu problēmsituāciju gadījumos.

Būtiski esot uzlabojušies arī darba apstākļi – pēc Fūrmaņa iniciatīvas iegādātas jaunas mēbeles, aparatūra, kas NMC vidi dara patīkamāku kā strādājošajiem, tā pacientiem.

“Būtiski, ka NMC personālam ir radīta iespēja pielietot savas prasmes un profesionalitāti dažādos pasaules mēroga pasākumos, tādā veidā ceļot gan slimnīcas, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības prestižu. Kopš Fūrmanis uzņēmies NMC darba vadību, mazinās arī vakanču skaits, kadru mainība ir mazāka. Kolēģi uzsver, ka uzlabojusies arī NMC sadarbība ar citām slimnīcas struktūrvienībām, kas ir īpaši būtiski akūtas palīdzības sniegšanai pacientiem. Esot RSU Sarkanā krusta koledžas mācībspēku komandā, apmācīti vairāki tūkstoši studējošo pirmās palīdzības sniegšanā,” apgalvoja slimnīca.

Atbildīgie par ārstniecības struktūrvienībām slimnīcā pauž atbalstu NMC vadītājam un uzskata, ka Fūrmaņa darbs, vadot NMC struktūrvienību, kā arī ieguldījums neatliekamās medicīnas aspektu skaidrošanai sabiedrībā un viedokļa līdera pozīcija nozarē ir apstākļu kopums, kuru izvērtēt un ņemt vērā.

Slimnīcas vērtējumā, tā šobrīd piedzīvo nepārtrauktus mēģinājumus pievienot saviem kolēģim vainīgā statusu un mēģinājumus graut slimnīcas reputāciju.