Publicēts pasaules laimīgāko valstu saraksts. Kurā vietā ierindojas Latvija, bet kurā valstī mīt vislaimīgākie cilvēki?







20. marts pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā laimes diena. CNN publicējis sarakstu ar pasaules laimīgākajām valstīm 2023. gadā jeb Pasaules laimes ziņojumu.

1.vieta – Somija jau sesto gadu pēc kārtas ir pasaules laimīgākā valsts

2.vieta – Dānija apliecina, ka ziemeļvalstīs cilvēki šobrīd jūtas laimīgāki.

3.vieta – Islande ir vēl viens ziemeļvalstu pārstāvis topa.

4.vieta – Izraēla pakāpusies no 9.vietas pērn, tātad tur cilvēki gada laikā kļuvuši laimīgāki.

5.vieta – Nīderlande, jo turienes dzīvesveids liekot cilvēkiem justies laimīgākiem.

6.vieta – Zviedrijā pat pandēmijas gados laimes rādītāji cilvēkiem esot bijuši pietiekami augsti.

7.vieta – Norvēģija, lai gan ir nedaudz zemāk nekā pārējās Skandināvijas valstis, arī stabili turas topā.

8.vieta – Šveice, kur dzīvo pārtikuši un laimīgi cilvēki.

9.vieta – Luksemburga arī 137 valstu konkurencē ir ieguvusi salīdzinoši augstu vērtējumu.

10.vieta – Jaunzēlande noslēdz TOP 10, kaimiņos esošo Austrāliju atstājot 12.vietā.

Veidojot šo sarakstu, noskaidrojies, ka cilvēki ir kļuvuši būtiski labvēlīgāki – par 25% labvēlīgāki nekā pirms pandēmijas. Labvēlība izpaužas kā izpalīdzība pret savējiem un svešiniekiem, teicis viens no Pasaules laimes ziņojuma autoriem Džons Hellivels.

Interesanti, ka pandēmijas gadi nav būtiski ietekmējuši laimes sajūtu, jo rādītāji beidzamajos gados ir bijuši īpaši noturīgi un ir līdzīgi kā pirms pandēmijas.

Ziņojums, kas ir ANO Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkla publikācija, balstās uz globālo aptauju datiem no cilvēkiem vairāk nekā 150 valstīs. Valstis tiek sarindotas pēc laimes, pamatojoties uz to vidējo dzīves novērtējumu pēdējo trīs gadu laikā, šajā gadījumā no 2020. līdz 2022. gadam.

Pētījuma autori īpaši piemin arī Baltijas valstis, jo te laimes līmenis paaugstinoties – Lietuva 2017. gadā bija 52.vietā, taču šobrīd ir pakāpusies līdz 20. Tikmēr Igaunija ir 31., bet Latvija ir salīdzinoši nelaimīgākā Baltijas valsts, ierindojoties 41.vietā.

Hellivels to komentē tā, ka Baltija uzrāda līdzīgu tendenci kā Centrāleiropa un Austrumeiropa, jo, iespējams, beidzot pēc neatkarības iegūšanas normalizējoties situācija un cilvēki te jūtoties arvien labāk.