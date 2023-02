Foto: Shutterstock

TOP 6 pārtikas produkti, kas vairo laimes sajūtu







Endorfīns, laimes hormons – kas tev par to zināms? Pārsvarā tiek runāts, ka tas visvairāk izdalās mīlas brīžos un sportisku aktivitāšu rezultātā, bet vai ir vēl kāds veids, kā stimulēt šo hormonu? Pārtikas un ikdienas preču interneta lielveikals Barbora.lv atklāj sešus produktus, kuri tev liks justies laimīgam.

Endorfīns ir cēlies no divu vārdu salikuma – “endogēns” un “morfīns”. Endogēns tulkojams kā “iekšā ķermenī”, bet morfīns ir sāpju mazināšanas līdzeklis. Līdz ar to kopā tas apzīmē ķīmisku savienojumu, kas uzlabo pašsajūtu, mazina sāpes, diskomfortu, stresu, depresiju un trauksmi. Vienkārši runājot, tas uzlabo dzīvi.

Pašlaik ir zināmi vairāki veidi, kā šo laimes hormonu var stimulēt savā ķermenī – nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm, vingrinājumiem, biežāk smejoties, klausoties savu mīļāko mūziku, dejojot, ieslīgstot meditācijā vai ļaujoties mīlas priekiem. Lai gan var šķist, ka sarakstā ir nosaukti visi iespējamie laimes stimulētāji, tomēr tā tas nebūs. Esam piemirsuši garšīgo laimi – produktus, kuri stimulē endorfīnu rašanos. Ieskatāmies, kādi tie ir!

Pikanti ēdieni

Vai zini to sajūtu, kad apēd ko asu? Ķermenis automātiski vēlas aizsargāties pret šādām situācijām, tāpēc brīdī, kad nogaršo kādu ēdienu ar čili pipariem, ķermenis momentā atbrīvo endorfīnus, kas iedarbojas kā pretsāpju līdzeklis.

Salduma mīļiem – tumšā šokolāde

Galvenā šokolādes sastāvdaļa – kakao – liek smadzenēm atbrīvot endorfīnus. Tomēr šajā stāstā ir viens “bet” – maksimālu endorfīnu izdalīšanos var panākt, ēdot tumšo šokolādi.

Citrusaugļi

C vitamīns var veicināt endorfīnu izdalīšanos smadzenēs, tāpēc vēl jo vairāk ir iemesls to iekļaut savā uzturā. Lielisks veids, kā to izdarīt, ir ēst daudz citrusaugļu, piemēram, apelsīnus, pamelo, greipfrūtus un, ja tas ir tavos spēkos, tad arī citronu un laimu. Ir jāatceras, ka C vitamīns ir ūdenī šķīstošs, mūsu ķermenis nevar to uzglabāt, tāpēc ir svarīgi to uzņemt katru dienu.

Olbaltumvielas

Dzīvnieku olbaltumvielas satur pilnu aminoskābju komplektu, kas saistīts ar endorfīnu ražošanu. Olas ir viens no veselīgākajiem un ekonomiskākajiem dzīvnieku olbaltumvielu avotiem, ko ir iespējams lietot ikdienā.

Rieksti

Veselīgie tauki, kas atrodami riekstos, avokado, zivīs un sēklās, palīdz ražot hormonus, ko sauc par eikonasoīdiem, kuri savukārt atbalsta endorfīnu ražošanu tavā ķermenī.

Dzeltenā oga – banāni

Banāni satur B un C vitamīnus, kas palīdz palielināt endorfīnu izdalīšanos no centrālās nervu sistēmas. Turklāt banānos esošais B6 var palīdzēt stabilizēt cukura līmeni asinīs, kas atbild par tavu garastāvokli.