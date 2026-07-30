FOTO: ekrānuzņēmums / “X”

Pēc satraucošajiem notikumiem Polijā NATO atklāj jaunas detaļas par objektu, kas ielidoja un nogāzās valsts teritorijā 0

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LA.LV
17:11, 30. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Šodien jau vēstījām, ka, kemēr Krievija naktī īstenoja plašus triecienus Ukrainā, satraucošs incidents fiksēts arī Polijā. Valsts gaida telpā pamanīta neidentificēts lidojošs objekts, bet vēlāk netālu no Tarnavas-Koloņas ciema Ļubļinas vojevodistē atklāta vieta, kur tas nogāzies. Par notikušo, atsaucoties uz Polijas Bruņoto spēku Operatīvo pavēlniecību, vēstīja TVP World.

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Tagad NATO apstiprinājusi, ka Polijas teritorijā nogāzusies Krievijas spārnotā raķete.

Pēc incidenta Polijas varasiestādes sākušas izmeklēšanu. Sprādziena vietā netālu no Tarnavas-Koloņas ciema, kas atrodas aptuveni 80 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, izveidojies aptuveni desmit metrus plats krāteris.

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Polijas premjerministrs Donalds Tusks krīzes štāba sanāksmē Ļubļinā paziņoja: “Pēc tā, ko šobrīd zinām, tā ir Krievijas spārnotā raķete “Kh-101″. Tomēr izmeklēšana vēl nav pabeigta.”

Vēlāk NATO apstiprināja objekta izcelsmi: “Reaģējot uz pašlaik neidentificēta tipa Krievijas raķeti, kas ielidoja Polijas gaisa telpā un vēlāk nogāzās Polijas teritorijā – tā bija viena no daudzajām raķetēm, ko Krievija naktī palaida pret Ukrainu –, NATO un Polija aktivizēja savas pretgaisa un sauszemes aizsardzības sistēmas,” teikts TVP World rīcībā nonākušajā NATO paziņojumā.

Tajā arī norādīts: “NATO uztur ciešu saziņu ar Polijas iestādēm saistībā ar Polijas gaisa telpas pārkāpumu.”

Apmeklējot notikuma vietu, Tusks uzsvēra, ka nav pamata uzskatīt, ka Polija bija šīs raķetes mērķis.

Kā skaidro TVP World, “Kh-101” ir Krievijas stratēģiskā spārnotā raķete, kas tiek palaista no stratēģiskajiem bumbvedējiem. Krievija to regulāri izmanto triecieniem pa svarīgiem Ukrainas infrastruktūras objektiem. Raķetes darbības rādiuss pārsniedz 4000 kilometrus, un, kā norāda Polijas militārais portāls Defence24, tās konstrukcijas īpatnību dēļ to ir grūtāk atklāt ar radariem.

Jau ziņots, ka naktī Ļubļinas vojevodistē netālu no Tarnavas-Koloņas ciema nogāzās neidentificēts objekts, izraisot sprādzienu. Notikuma vietā policija konstatēja aptuveni divus kilometrus no tuvākajām ēkām esošu krāteri un neidentificēta objekta atlūzas, kuru izcelsme sākotnēji vēl tika noskaidrota. Tagad NATO apstiprinājusi, ka tās bijušas Krievijas raķetes atliekas.

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