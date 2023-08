“Puisītis iegāja mežā pačurāt, ieraudzīja lāci…” Slaidiņš komentē skatītājas jautājumu par kādu joku, kas Ukrainā kļuvis populārs un skar NATO Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāda skatītāja uzdeva jautājumu, kas daļēji saucams par joku un skar NATO: “Ir teiciens, ka katrā jokā ir daļa joka, viss pārējais ir pilnīga taisnība. Arestovičs strīmā pastāstīja tādu šobrīd Ukrainā populāru joku – ja krievi iebruks kādā no NATO valstīm, tad NATO to valsti uzreiz izmetīs ārā! Sakiet, lūdzu, cik daudz šeit ir joka?”

NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš iesmējās un skatītājai atbildēja, sakot: “Cik daudz joka? Es arī pateikšu joku, ka puisītis iegāja mežā pačurāt, ieraudzīja lāci, pie reizes pakakāja…” Slaidiņš vien nopūtās savā manierē, komentējot izskanējušo joku par NATO.

Tomēr TV24 raidījuma vadītājs turpināja tematu, jautājot NBS majoram: “Pieņemsim, ja viņi šādā situācijā kādu mazu valsteli, kura tiek pakļauta šādam te jokam, izslēdz – būtībā sabrūk viss NATO, jo tad viņi paši sev netic?” Uz to Slaidiņš atbildēja: “Nu, tieši tā! Jāsaprot, ka NATO ir jābūt monolītai organizācijai. Tas tāpat kā šobrīd, ka saka, Krieviju nevar izmest no ANO. Nav pašlaik tādas iespējas, lai viņu no turienes izmestu laukā, lai gan viņa būtu pelnījusi tāpat kā viņu izmesta laukā no Tautu savienības, kad viņa uzbruka Somijai 1939.gadā. Nedomāju, ka NATO…Protams, tas būtu tāds vājums – kāpēc? Tur jāmeklē iemesli!”

Pēc NBS majora domām, NATO pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tagad ir pārrestartējies, un šī organizācija kļuvusi daudz spēcīgāka visās savās darbībās. “Un to, ko Putins nedomāja, uzsākot šo kampaņu – iebrukumu Ukrainā, es domāju, viņš bija pārliecināts, ka NATO šobrīd nav spējīga reaģēt kaut kādā veidā, bet redzam, ka notika pretējais,” tā TV24 raidījumā komentēja Slaidiņš.