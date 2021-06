Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pusaudži no 14 gadiem vakcinēšanai pret Covid-19 var pieteikties paši







Papildināts plkst.13.28.

Pusaudži no 14 gadiem vakcinēšanai pret Covid-19 var pieteikties paši, turklāt bez vecāku atļaujas, otrdien žurnālistiem atklāja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča.

No rītdienas, 2.jūnija, Latvijā tiks sākta 12-15 gadu vecu pusaudžu vakcinācija ar “Pfizer/BioNTech” vakcīnu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 82 008 pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadu vecumam.

Bērnu vecumā no 12 līdz 13 gadiem vakcinēšanai var pieteikt vecāki vai citi likumiskie pārstāvji ārstniecības iestādē, pie ģimenes ārsta vai pa tālruni 8989. Vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva, vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtne. Tāpat vecākiem līdzi jābūt pasei vai personas apliecībai, kā arī apliecinošam dokumentam par bērnu – ierakstam par bērnu pasē, dzimšanas apliecībai vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātai pilnvarai.

Savukārt pusaudži no 14 gadiem vakcinēšanai var pieteikties paši. To var izdarīt “manavakcina.lv”, kur autentificēšanās notiek caur “latvija.lv”, ja ir pieejama pilnā internetbankas vai “Smart-ID” versija, zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu norādot kādu no vakcinācijas centriem. Ierodoties uz vakcināciju, pusaudzim jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecību. Vecāka klātbūtne vakcinēšanas laikā nav nepieciešama, taču, ja jaunietim nav pases vai personas apliecības, tad jādodas uz vakcināciju ar likumisko pārstāvi.

Veselības ministrija arī atgādina, ka atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13.pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana. Līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties, un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.

Vakcinācija pret Covid-19 pusaudžiem notiks tikai ar “Pfizer-BioNTech”. Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības iestādēs vai ģimeņu ārstu praksēs.

Juhņēviča apgalvoja, ka jaunieši vecuma grupā no 16 līdz 17 gadiem ir aktīvi un jau izmanto iespēju vakcinēties. Līdz šim vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 3472 jeb 9,5% no 36 226 šajā vecuma grupā esošajiem jauniešiem.

“Tāpat kā pieaugušajiem vakcinēties pēc Covid-19 pārslimošanas noteikti iesakām, jo vakcinācijas radītā aizsardzība ir noturīga un augstvērtīgāka,” aicināja Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska.

Vienlaikus viņa atzina, ka nedrīkst pieļaut situāciju, kad, sākoties pusaudžu vakcinēšanai, samazinātos pieaugušo vakcinācijas tempi un izpratne arī par pieaugušo vakcinēšanas nepieciešamību. Pieaugušo potēšana svarīga ir arī tāpēc, lai no inficēšanās ar Covid-19 pasargātu bērnus, kas netiek potēti pret Covid-19, uzsvēra Zavadska.

“Joprojām būtiski atcerēties, ka vakcīnas uzdevums ir pasargāt no nāves un smagas saslimšanas,” piebilda Zavadska.

Jau vēstīts, ka Eiropas Zāļu aģentūra pagājušajā nedēļā ieteica apstiprināt “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu lietošanai bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Šī vakcīna jau līdz šim ir bijusi apstiprināta lietošanai pieaugušajiem no 16 gadu vecuma.