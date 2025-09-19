Foto. Scanpix/AP Photo/Martin Meissner

Izdevumu “Spiegel” un “Insider” žurnālists un pētnieks Hristo Grozevs publiski paudis, ka Krievijā ir cilvēki, kuri spiež Putinu sākt karu pret Eiropas valstīm, informē “Dialog.ua”.

Daļa Krievijas ģenerāļu ir pārliecināti, ka valstij ir pietiekams spēks un resursu, lai uzbruktu Eiropas valstīm, un tieši viņi pārliecina Putinu par šādas rīcības nepieciešamību, pavēstīja Hristo Grozevs.

“Pirmkārt, Dmitriju Medvedevu nevajadzētu novērtēt par zemu un uztvert kā klaunu, jo viņš publiski pauž šo ģenerāļu domas. Saucam viņus par “ģenerāļiem”. Viņi sola Putinam: “Dodiet mums iespēju, un mēs atdosim jums Poliju, mēs atdosim jums Baltijas valstis.” Šādi ģenerāļi pastāv, bet es nezinu, vai ir vērts nosaukt kādu no tiem. Nu, piemēram, viņi ir militārās industrijas pārstāvji,” paskaidroja eksperts.

Pēc tam intervijā Grozevs nosauca konkrētus vārdus un uzņēmumus, kas ir ieinteresēti, lai Krievija uzbrūk Eiropai.

“Šeit var minēt [uzņēmēju Sergeju] Čemezovu, kurš vismaz pirmajos divos kara gados bija tieši šāda veida cilvēks, jo tā viņam bija ļoti izdevīga pozīcija, kas katru dienu ienesa milzīgus resursus. Taču nedrīkst aizmirst par “Transmašholdingu” un cilvēkiem “Transmašholdinga” vadībā. Arī viņi no tā gūst labumu, un, atšķirībā no Čemezova, kurš kaut kādā veidā vēlas mazināt Rietumu sankciju potenciālu nākotnē un, iespējams, viņam ir ideja par kara izbeigšanu, cilvēkiem “Transmašholdingā” tas nav prātā.”

