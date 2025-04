Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Foto: REUTERS/SCANPIX

Putins “aplaimo” pasauli un izsludina “Lieldienu pamieru”. Tā ilgums skan vairāk nekā absurds Ieteikt







Krievijas diktators Vladimirs Putins sestdien izsludinājis “Lieldienu pamieru”, solot apturēt visu karadarbību no sestdienas vakara līdz pusnaktij naktī uz pirmdienu, vēsta Kremļa oficiālais medijs TASS un citi Krievijas plašsaziņas līdzekļi.

Reklāma Reklāma

Skepsi par Putina paziņojumu paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha mudinājis starptautisko sabiedrību saglabāt modrību.

“Vadoties no humāniem apsvērumiem, no šodienas plkst.18.00 līdz plkst.00.00 no svētdienas uz pirmdienu Krievijas puse izsludina Lieldienu pamieru. Pavēlu šajā laikā apturēt visu karadarbību,” TASS citē Krievijas diktatoru.

“Mēs pieņemam, ka Ukrainas puse sekos mūsu piemēram,” pauda Putins.

Kaut arī Ukraina vēl nav izsludinājusi pamieru un nav zināms, vai tas ir saskaņots ar Ukrainas pusi, Putins jau sācis runāt par iespējamiem “pārkāpumiem”.

“Mūsu karaspēkam jābūt gatavam atvairīt iespējamos pamiera pārkāpumus un ienaidnieka provokācijas, jebkādas agresīvas ienaidnieka darbības,” norādīja Krievijas diktators.

Reakcija uz “Lieldienu pamieru” parādīs, cik patiesas ir Kijivas spējas un vēlme piedalīties “miera sarunās”, piebilda Putins.

Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovalenko, reaģējot uz Putina izsludināto “Lieldienu pamieru”, vaicāja, kāpēc pamiers ilgs tikai 30 stundas un nav beznosacījumu, kā iepriekš rosinājuši starptautiskie partneri.

“Un kāpēc uz 30 stundām, nevis beznosacījumu uguns pārtraukšana, kā to kopš 11.marta rosinājuši partneri,” ierakstā platformā “Telegram” vaicāja Kovalenko.

Kā savukārt norādīja Zelenskis, sestdien pēc plkst.17 pret Ukrainu atkal izvērsts Krievijas donu trieciens, un tas ir apliecinājums Putina reālajai attieksmei pret Lieldienām un cilvēku dzīvībām.

“Attiecībā uz kārtējo Putina mēģinājumu spēlēties ar cilvēku dzīvībām – šobrīd Ukrainas teritorijā izsludināta gaisa trauksme. Plkst.17.15 mūsu debesīs fiksēti Krievijas trieciendroni,” platformā “Telegram” pauda prezidents.

Reklāma Reklāma

“Ukrainas pretgaisa aizsardzība un aviācija jau ir sākusi darbu aizsardzībai. Šahedi mūsu debesīs – tā ir Putina patiesā attieksme pret Lieldienām un cilvēku dzīvībām,” uzsvēra Zelenskis.

Putina paziņojumu par “Lieldienu pamieru” komentējis arī Ukrainas ārlietu ministrs Sibiha.

“Tagad Putins nācis klajā ar paziņojumu par it kā gatavību uguns pārtraukšanai. 30 stundas, nevis 30 dienas. Diemžēl mums ir zināma pieredze, kad viņa paziņojumi nav sakrituši ar viņa rīcību. Mēs zinām, ka viņa vārdiem nevar uzticēties, un mēs skatīsimies uz darbiem, nevis vārdiem,” platformā “X” norādīja ministrs.

Ukrainas nostāja joprojām ir skaidra un konsekventa – vēl 11.martā Džidā Ukrainas pārstāvji piekrita ASV priekšlikumam par pilnīgu pagaidu pamieru uz 30 dienām, atgādināja Sibiha.

“Krievija atteicās, un šis Krievijas atteikums Savienotajām Valstīm turpinās jau 39 dienas. Pa šo laiku Maskavas režīms ir uzspiedis dažādus nosacījumus un pastiprinājis teroru pret Ukrainu, civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru visā mūsu valstī,” uzsvēra ministrs.

Krievija jebkurā brīdī varētu piekrist priekšlikumam par pilnīgu un beznosacījumu pamieru uz 30 dienām, kas ir iesniegts jau kopš marta, norādīja Sibiha.

“Mēs vēlamies redzēt, kā Krievijas spēki patiešām pārtrauks uguni visos virzienos. Mēs arī aicinām visus mūsu partnerus un visu starptautisko sabiedrību saglabāt modrību. Tikai rīcība, nevis vārdi parāda patiesību – šis karš sākās un turpinās tikai Krievijas dēļ,” rezumēja Ukrainas ārlietu ministrs.