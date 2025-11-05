Foto. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Putins atkal draud Rietumiem un pavēl gatavoties liela mēroga kodolizmēģinājumiem 0

18:41, 5. novembris 2025
Krievijas prezidents Vladimirs Putins atkal izmantojis savu iebiedēšanas kārti. Šoreiz viņš publiski devis rīkojumu sākt gatavošanos plaša mēroga kodolizmēģinājumiem. Kremļa vadonis uzskata, ka pasaule tuvojas brīdim, kas Krievijai var nākties reaģēt, ja kodolizmēģinājumus atsāks arī citas valstis, īpaši Amerikas Savienotās Valstis, vēsta ārzemju mediji.

Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs Krievijas Drošības padomes pastāvīgo locekļu sanāksmē paziņoja, ka viņš uzskata par lietderīgu nekavējoties sākt pilna mēroga kodolizmēģinājumus, norādot, ka poligons Novaja Zemļā ir gatavs, atliek tikai sākt izmēģinājumus. Pēc viņa teiktā, Krievija ir spējīga sagatavoties kodolizmēģinājumiem ļoti īsā laikā.

Atbildot uz to, Putins sāka izdot pavēles saviem padotajiem.

“Es uzdodu Ārlietu ministrijai, Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai, specdienestiem un attiecīgajām civilajām iestādēm darīt visu iespējamo, lai apkopotu papildu informāciju par šo jautājumu, veiktu tās analīzi Drošības padomes vietā un sniegtu saskaņotus priekšlikumus par iespējamu darba sākšanu kodolieroču izmēģinājumu sagatavošanā,” norādīja Putins.

Pēc viņa teiktā, ja ASV vai citas valstis, kas ir Visaptverošā kodolizmēģinājumu aizlieguma līguma dalībvalstis, veiks šādus izmēģinājumus, tad Krievijai būs jāveic atbilstoša un adekvāta atbilde.

Vērts atzīmēt, ka pēdējās nedēļās Putins vairākkārt ir lielījies ar veiksmīgiem jauno Krievijas ieroču izmēģinājumiem. To vidū bija ar kodolieročiem darbināmā Burevestņik raķete un ar kodolieročiem darbināms zemūdens drons Poseidon.

