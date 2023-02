NEXTA ziņo, ka Putins sācis izmantot bruņuvilcienu.

Šāds lēmums pieņemts, jo lidmašīnu var viegli izsekot, bet vilcienu ne. Vilciens brauc ar maksimālo ātrumu un bez pieturām. Vilcienā ir guļamistaba un kabinets, kā arī atsevišķi motorvagoni apsardzes eskortam un speciālām komunikācijām.

Putina vilciens no pasažieru vilciena atšķiras arī ārēji: tam ir vairāk antenu, un vagonus velk uzreiz trīs lokomotīves. Vilcienam ir seši vagoni, tie visi ir bruņoti.

Bruņuvilciens tika projektēts 2014.-2015.gadā, taču lielu interesi Putinā tas neizraisīja, līdz Kremlis sāka gatavoties iebrukumam Ukrainā.

Tagad viņš vilcienu galvenokārt izmanto, lai ceļotu pa Krieviju un nokļūtu savā dzīvesvietā.

Putin started using an armored train

All because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023