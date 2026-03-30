Putins to vairs nespēj izdarīt pat tad, ja ļoti vēlētos… Viņš ir brīdināts par scenāriju, kas līdzinātos Prigožina gājienam
Cilvēktiesību aizstāvis Vladimirs Osečkins skaidro, ka Putins nevar piekrist pamieram, jo tas viņam būtu bīstami. Putins vairs nespēj apstāties, jo drošības struktūras viņu ir brīdinājušas par sekām, kas varētu rasties pēc uguns pārtraukšanas Ukrainā, norādīja Osečkins.
Kremļa vadītājs esot brīdināts par iespējamu scenāriju, kas līdzinātos Prigožina reidam uz Maskavu, tikai šoreiz ar Krievijas armijas piedalīšanos — un no tā Krievijas diktators ļoti baidās, cenšoties to visiem spēkiem nepieļaut.
Savus uzskatus par notiekošo Osečkins izklāstīja sarunā ar Marku Feiginu YouTube kanālā.
Cilvēktiesību aizstāvis nosauca tos, kuri neļaus Putinam izbeigt karu: “Acīmredzami, ka, gūstot milzīgus ienākumus no naftas un citiem resursiem, Putins vismazāk domās par krievu dzīves līmeņa uzlabošanu. Viņš vēl vairāk līdzekļu tērēs karam, jo pie tā ir pieradušas drošības struktūras. FSB ģenerāļi ir tā noregulējuši Krievijas kara mašīnu, ka viņi turpina kontrolēt iepirkumus. Ja agrāk Šoigu komandai (Caļikovam, Ivanovam) bija sava veida “licence” uz zādzībām un kukuļiem, tad tagad FSB tur ir ielikusi savus “kabatas cilvēkus” ar citiem funkcionāriem, un lielāko daļu peļņas no piegādēm Aizsardzības ministrijai saņem Putina tuvākie oligarhi un tie, kas uzrauga Lubjanku un FSB. Viņi ir pieraduši ar to pelnīt, un šo kriminālo biznesu viņi neapturēs.”
“Vēl viens svarīgs aspekts: jautājums nav par to, ko Putins grib, bet gan par to, ko viņš vairs nevar. Viņš vairs nevar piekrist pamieram. Ar viņu var sarunāties cik vien vēlas, taču reāli pārtraukt karu un karadarbību viņš šobrīd nav gatavs, ņemot vērā analītiku, ko viņam sniedz FSB un FSO. Viņi apgalvo, ka, ja šobrīd apturētu šo ‘kara mašīnu’, Krievijā, visticamāk, atkārtotos scenāriji, kas atgādinātu 2023. gada jūnija notikumus, tikai toreiz tā bija ‘Vagner’ privātā militārā kompānija, bet šoreiz tie būtu regulārās armijas bataljoni, iespējams pat pulki un divīzijas, kurus nespētu apturēt ne Rosgvardija, ne policija. Lūk, no kā viņi baidās,” rezumēja Osečkins.