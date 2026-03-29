Putins zaudē savaldību un publiski pazemo ministri: pie vainas viņam neglaimojoša filma, kas ieguva “Oskaru” 0
Dusmīgais un 73 gadus vecais Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedzīvojis pazemojumu pēc tam, kad skolotāja Pāvela Talankina filma “Misters Nekas pret Putinu” šomēnes ieguva “Oskaru” kā labākā dokumentālā filma.
Filma stāsta par kādu mazpilsētas skolotāju Krievijā, kurš dokumentē, kā parasti cilvēki, īpaši bērni, tiek iesaistīti Kremļa kara propagandas sistēmā.
Krievijas līderis nekavējoties pieprasījis aizliegt Rietumu filmas un publiski pazemoja kultūras ministri Olgu Ļubimovu par kavēšanos jauno noteikumu ieviešanā. “Kāpēc mēs tikai runājam? Mēs ideoloģiski ielaižam pilnīgi stulbas un nevajadzīgas filmas, bet finansiāli neatbalstām savus producentus,” viņš pauda neapmierinātību.
Krievijas līderis uzsvēra, ka jaunie ierobežojumi jāievieš pēc iespējas ātrāk. Tagad viņš aicina ieviest arī kvotu sistēmu, lai būtiski ierobežotu ārvalstu filmu izplatīšanu.
Ļubimova atzina, ka situācija ir sarežģīta, taču piekrita viņa prasībām pēc publiski izskanējušās kritikas.
Tikmēr Čeļabinskas tiesa aizliedza izplatīt filmu “Misters Nekas pret Putinu”, lai nodrošinātu, ka Krievijas iedzīvotāji to nevar noskatīties. Centrālā rajona tiesa apmierināja prokuratūras prasību izņemt dokumentālo filmu no trim tiešsaistes platformām, norādot, ka tas tiek darīts “nenoteikta personu loka interesēs”.
Prokurors apgalvoja, ka filma rada negatīvu attieksmi pret Putina karu Ukrainā un viņa valdību, tāpēc tā jāaizliedz.
35 gadus vecais Talankins, kurš pats pametis Krieviju, slepus izvedot filmai paredzētos materiālus, tagad atklāti iestājas pret Krievijas uzsākto karu Ukrainā.
Krievija nosodīja filmu, apgalvojot, ka tajā redzami bērni, kuri filmēti bez vecāku piekrišanas, un pieprasīja uzsākt izmeklēšanu. Tā bija Maskavas pirmā oficiālā reakcija uz prestižās balvas iegūšanu.