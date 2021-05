Kefīra, siera zupa ar garnelēm. Foto: Shutterstock

Ne tikai aukstā zupa! 9 ēdienu receptes, kuru sastāvā ir kefīrs







Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Eiropā XIX gadsimta otrajā pusē no jaunajiem, ar baktēriju kultūrām raudzētiem skābpieniem visplašāk ieviesās kefīrs – viegli putojošs, ieskābens piena dzēriens. Jau kopš senatnes kefīrs bija pazīstams Kaukāza kalnu tautām, to gatavoja, saraudzējot pienu ar īpašu ieraugu – kefīra sēnītēm. Latvijā kefīrs ienāca nevis no Kaukāza, bet to iepazinām ar Viduseiropas literatūras starpniecību.

No Vācijas ievestā kefīra kultūra – tā sauktie graudi – sākumā tika pārdoti aptiekās. Līdz Pirmajam pasaules karam kefīra patērēšana joprojām palika aptieku un ārstu ieteikumu līmenī. Uzturā šo piena produktu iecienīja tikai pagājušā gadsimta 20. gados.

Kefīra nosaukums cēlies no turku valodas un tulkojumā nozīmē “bauda”. Mūsdienās kefīrs ir visvairāk lietotais skābpiena dzēriens. Tā unikalitāte – lielais baktēriju un sēnīšu daudzums. Tam ir pienskāba smarža, patīkami atsvaidzinoša, nedaudz asa, arī pienskāba garša, balta vai mazliet iedzeltena krāsa, viendabīga krējumveida konsistence.

Izpatīkot patērētāju gaumēm un vajadzībām, kefīrs ir pieejams ar atšķirīgu tauku daudzumu. Vājpiena kefīrā ir ne vairāk kā 0,5% tauku, bet pilnpiena kefīrā – no 1 līdz 3,2% tauku.

Ar kefīru uzņemam piena olbaltumvielas, taukus, kāliju, kalciju, fosforu un citus mikroelementus, vitamīnus. Šis skābpiena dzēriens ir viens no galvenajiem ārstniecisko diētu komponentiem. Tas viegli uzsūcas organismā: izdzertais piens stundas laikā tiek sagremots par 30%, toties kefīrs – par 90 procentiem. Līdz ar to kefīrs ne tikai uzlabo gremošanas procesus, bet arī veicina ātrāku citu produktu uzsūkšanos.

Glāzi kefīra vēlams izdzert ēdienreižu starplaikos. Maltīšu laikā to labi savienot ar zirņiem, pupām, lēcām, graudu un pārslu biezputrām. Kefīrs labi sader arī ar dārzeņiem. Pākšaugi, graudaugi un dārzeņi ir bagāti ar balastvielām, bet kefīrs – ar pienskābes baktērijām, un kombinācijā šie produkti lieliski papildina cits citu un sekmē efektīvu organisma attīrīšanos.

Kefīrs tiek iekļauts dažādu diētu sastāvā. Ja ieturētas sātīgas vakariņas, kefīra glāze palīdzēs atgūt viegluma sajūtu. To lieto atslodzes dienās, kā arī kosmētikā mājas apstākļos – sejas tīrīšanai un maskām.

Analogs kefīram ir raudzētais piena produkts, kura ierauga sastāvā bez kefīram raksturīgā ierauga ir acidofilās pienskābes baktērijas un bifidobaktērijas. Šis skābpiena produkts ir īpaši garšīgs un maigs. Bifidobaktērijas ir draudzīgas un vajadzīgas cilvēka organismam.

Kefīrs ar bifido ieraugu ieteicams tiem, kam ir gremošanas traucējumi.

Kāpēc jālieto kefīrs?

Tas stimulē imūnsistēmu – pateicoties peptīdiem, kas rodas fermentācijas un gremošanas procesā.

No kefīra ierauga izolētie polisaharīdi kavē vēža šūnu augšanu.

Uzlabo laktozes panesību. Ja lieto kefīru, būs vieglāk novērst gāzu veidošanos un dažādas gremošanas problēmas.

Kefīrs ir dabīgs antioksidants, tas uzlabo gremošanas trakta darbību. Lietojot kefīru, palielinās labo baktēriju daudzums zarnu traktā.

Sekmē holesterīna līmeņa pazemināšanu. Ja regulāri lieto kefīru, samazinās sliktā holesterīna līmenis, toties pieaug labā holesterīna līmenis.

Vecmāmiņu padomi

Taukainu seju notīra ar kefīru un uzklāj kādu no maskām:

• 2 tējkarotes pilnpiena biezpiena samīca ar 1 ēdamkaroti kefīra, pusi olas dzeltenuma un 1 tējkaroti medus. Uzklāj uz sejas un kakla ādas, patur līdz 20 minūtēm, pēc tam nomazgā ar siltu kumelīšu tēju.

• Karstu vārītu kartupeli samīca ar kefīru un olas dzeltenumu. Uzklāj uz sejas un kakla ādas, pārklāj ar frotē dvieli siltuma saglabāšanai. Noņem pēc 20 minūtēm ar siltā zāļu tējā samērcētu vates tamponu.

Kefīra atslodzes diena

Kefīrs uzlabo kuņģa darbību, mīkstina vēderu, līdz ar to attīrās organisms.

Ja ieplānota atslodzes diena, tajā dienā ik pēc 2–3 stundām jāizdzer glāze kefīra, kopā – 1,5 litri. Atslodzes dienā var zaudēt līdz 2 kg svara.

9 ēdienu receptes, kuru sastāvā ir kefīrs!

Foto: Valdis Semjonovs

Ēdienus gatavojusi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotāja Inese Bedeice.

1. Kefīra un zaļumu kokteilis

Foto: Shutterstock



Sastāvdaļas:

• 0,5 l kefīra

• saišķītis zaļumu

• 1 tējkarote mārrutku

Pagatavošana:

Kefīru un zaļumus sablendē, pievieno mārrutkus. Samaisa.

2. Pankūkas

Foto: AS Food Studio/SHUTTERSTOCK



Sastāvdaļas mīklai:

• 1,5 glāzes kefīra

• 1 glāze miltu

• 2 olas

• soda

• sāls, cukurs

• eļļa cepšanai

Pagatavošana:

Lai pagatavotu pankūku mīklu, visus produktus liek bļodā, samaisa. Pannā uzkarsē eļļu un cep pankūkas no abām pusēm gaiši brūnas.

3. Plātsmaize ar āboliem

Foto: Shutterstock



Sastāvdaļas mīklai:

• 1 glāze kefīra

• 1 glāze cukura

• 2 glāzes miltu

• 2 olas

• cepamais pulveris

• vaniļas cukurs

Plātsmaizes virsai:

• 5 āboli

• 2 olas

• skābais krējums

• cukurs

• kanēlis

Pagatavošana:

Olas sakuļ ar cukuru, iesijā miltus, cepamo pulveri un samaisa. Tad pielej kefīru un sakuļ viendabīgu mīklu. Plātī ieklāj cepampapīru, uzlej mīklu.

Nomizotus ābolus sīki sagriež, uzber uz mīklas. Olas sakuļ ar cukuru, krējumu, vaniļu un pārlej āboliem. Var pārkaisīt ar kanēli. Cep cepeškrāsnī 200 °C 20–25 minūtes.

4. Aukstā zupa ar dārzeņiem

Foto: Shutterstock



Sastāvdaļas:

• 300 g kefīra

• 3 ēdamkarotes biezpiena

• 50 g kūpināta šķiņķa

• pusgurķis

• gabaliņš paprikas

• selerijas kāts

• ķiploka daiviņas

• vārītas olas

• pētersīļu zaļumi

• dilles

• gārsu lapas

• citrona miziņa

• rupjmaizes grauzdiņi

• garšvielas

• sāls

Pagatavošana:

Kefīru kopā ar biezpienu, citrona miziņu un zaļumiem sablendē. Gurķi sagriež salmiņos, papriku un selerijas kātu applaucē un sagriež salmiņos. Dārzeņus liek kefīrā, samaisa. Kūpināto šķiņķi apcep un liek porciju šķīvī pirms pasniegšanas kopā ar olas pusīti. Zupas garšas uzlabošanai pievieno garšvielas.

Rupjmaizi sagriež un apcep, ieberž ar sāli un ķiplokiem. Kārto šķīvī, var pasniegt atsevišķi.

5. Skābpiena dzēriens

Publicitātes foto

Kefīru papildina ar linsēklām, eko auzu pārslām, blendētām (saldētām) upenēm, nātru un gārsu lapiņām un spirulīnas pulveri.

6. Aukstā zupa ar sieru un garnelēm

Kefīra, siera zupa ar garnelēm. Foto: Shutterstock



Sastāvdaļas:

• 400 g kefīra

• 50 g siera Brinza

• 1 neliela biete

• 1 burkāns

• puse svaiga gurķa

• pusābols

• 2 ķiploka daiviņas

• 70 g garneļu

• dilles

• estragons

• sviests

• garšvielas

• citrona sula

Pagatavošana:

Izvāra bietes un burkānus, sagriež kubiņos un pievieno kefīram. Dilles un estragonu sasmalcina, pievieno dažus pilienus citrona sulas, ieber kefīrā. Ābolus sagriež gabaliņos un vāra mīkstus, atdzesē un pievieno zupai. Ja kefīrs ļoti biezs, var pieliet ābola novārījumu. Gurķi un sieru sagriež kubiņos un kopā ar garšvielām pievieno zupai. Pirms pasniegšanas uz pannas izkausē sviestu, kam pievienots estragons un ķiploks, apcep garneles.

Zupu lej šķīvī un ieliek apceptās garneles.

7. Kefīra un ķiršu krēms

Sastāvdaļa:

• 500 ml kefīra

• 500 g ķiršu

• 1 citrons

• cukurs (pēc garšas)

• želatīns

Pagatavošana:

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, pārkaisa ar cukuru un uz lēnas uguns pasautē. Pēc tam uz sieta notecina sulu. Kefīrā iemaisa cukuru, sarīvētu citrona miziņu, citrona sulu, uzbriedinātu želatīnu.

Ķiršus kārto trauciņos un pārlej ar sagatavoto kefīru. Ļauj sarecēt.

8. Kefīra krēms

Sastāvdaļas:

• 500 ml kefīra

• 3 lauku olas

• 3 ēdamkarotes cukura

• vanilīns

• želatīns

Pagatavošana:

Atdala olu dzeltenumus no baltumiem. Pie dzeltenumiem pieber cukuru un saputo, līdz masa kļūst gaiši dzeltena. Pievieno vanilīnu, uzbriedinātu želatīnu un stingrās putās ar cukuru saputotus olu baltumus. Liek trauciņos, ēd ar sablendētām ogām.

9. Pica

Foto: Shutterstock



Sastāvdaļas mīklai:

• 3 glāzes kefīra

• 2 glāzes miltu

• 4 olas

• soda

• sāls

Picas virsai:

• kūpināta gaļa

• žāvēta desa

• siers

• tomāti

• majonēze

• malti pipari

• sīpoli

• tomātu mērce

Pagatavošana:

No kefīra, miltiem, olām, sodas un sāls pagatavo mīklu. To izklāj plānā kārtā uz ieziestas pannas. Uz mīklas kārto saceptu sasmalcinātu gaļu, desu, sīpolus. Virsū liek šķēlēs sagrieztus tomātus un sarīvētu sieru. Pārlej ar tomātu mērci un majonēzi. Vēlreiz uzkaisa rīvētu sieru. Cep cepeškrāsnī.