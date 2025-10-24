“Raksta, ka grib prom no šīs valsts…” Pēc Saeimas balsojuma iedzīvotāji aicināti neklusēt un doties protestā 89
Reaģējot uz Saeimas balsojumu pirmajā lasījumā par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, sociālajos tīklos parādījušies aicinājumi neklusēt un piedalīties protestā pie Saeimas.
Tekstu autore, tulkotāja un TV un radio personība Kristīne Spure sociālajā tīklā “Threads” aicina cilvēkus nevis nodot Latviju, rakstot, ka pēc šāda deputātu gājiena rodas vēlme pamest savu valsti, bet gan doties protestā un cīnīties.
“Redzu, ka cilvēki raksta, ka grib prom no šīs valsts. Es gan nē. Es gribu izsvēpēt to ierobežoto, liekulīgo, melīgo, populistisko domāšanu, kas uzskata, ka Latvijā pret vardarbību nevajag cīnīties. Tādēļ 29. oktobrī 18.00 iešu protestā pie Saeimas. Ja Tevi sadusmo tas, kas notiek: nebrauc prom. Tiekamies pie Saeimas,” aicina Spure.
Ieraksts izpelnījies sabiedrības atsaucību. Vairāk nekā 300 soctīkla lietotāji to atzīmējuši ar “patīk”. Cilvēki pievienojas paustajam, rakstot, ka tikai kopā iespējams veidot Latviju par tādu vietu, kādu to vēlamies redzēt paši.
Kā vēstīts, 23.oktobra vēlā vakarā ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā konceptuāli tika atbalstīts likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Likumprojektu iesniedza opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), bet to atbalsta arī citas opozīcijas partijas – Nacionālā apvienība (NA), “Apvienotais saraksts” (AS) un “Stabilitātei”, kā arī valdošajā koalīcijā esošās ZZS politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalsta koalīcijas partijas “Jaunā vienotība” (JV) un “Progresīvie”.
Par izstāšanos no konvencijas nobalsoja 52 deputāti, bet pret nebalsoja neviens deputāts. Viens deputāts – Didzis Šmits – balsojumā atturējās. Balsojumā nepiedalījās JV un “Progresīvo” deputāti, kā arī Andrejs Svilāns (AS), Amils Saļimovs (“Stabilitātei”) un Skaidrīte Ābrama.
Deputāti no “Jaunās vienotības” un “Progresīvajiem” debatēs akcentēja, ka izstāšanās no konvencijas grauj Latvijas tēlu, mazina iespējas cīņai ar vardarbību, kā arī veicina mītu izplatīšanu saistībā ar Stambulas konvenciju un Krievijas naratīvu izplatīšanu.
Opozīcijas deputāti savukārt debatēs pārmeta Latvijas vērtību nodošanu, kā arī ideoloģijas uzspiešanu sabiedrībai, kura to nevēloties.