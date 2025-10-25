Sodu saņemt nevienam nepatīk, tomēr vēl nepatīkamāka ir situācija, kad sods saņemts nepamatoti. Pie mums vērsās kāda lasītāja Karolīna, kura stāsta, ka viņai Rīgas pašvaldības policija pirmo reizi trīs gadu laikā uzlika sodu par iebraukšanu autobusa joslā.
Karolīna izbraucot no mājas uzreiz ir autobusa josla. Viņa saņēma sodu, par iebraukšanu tajā, tad zvanīja uz policiju, lai noskaidrotu, vai tiešām tas ir pārākums, ja citas iespējas nav. Tur esošā policiste atzina, ka nesaprot, kāpēc viņas kolēģi uzlikuši sodu.
“Pārsūdzēt gan to nevar, jo sods atnācis uz deklarēto adresi, ne faktisko Latgales ielā 259, termiņi nokavēti, tādēļ nācās vien samaksāt,” sieviete stāsta.
Jautājam satiksmes speciālistam, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērikam Griģim, vai izbraukt varēja arī neiebraucot autobusa joslā?
“Ja sabiedriskā josla reizē ir arī ieskrējiena josla, tad var to izmantot, lai ieskrietos. Latgales ielā to nebūs. Satiksmes noteikumi aizliedz pa šo joslu braukt: CSN 92. Ja ceļš apzīmēts ar 505., 507., 509. vai 510. ceļa zīmi, pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, pārējo transportlīdzekļu vadītājiem aizliegts braukt un apturēt transportlīdzekli šajā joslā.
Savukārt, nākošais punkts nosaka braukšanas izņēmumu šajā joslā: CSN 93. Ja josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem apzīmēta ar 505. ceļa zīmi un 940. ceļa apzīmējumu un iekārtota brauktuves labajā pusē, un nav atdalīta no pārējās brauktuves ar nepārtrauktu ceļa apzīmējuma līniju, transportlīdzekļa vadītājam jānogriežas pa labi no šīs joslas.
Šajā joslā atļauts iebraukt arī, lai pasažieri iekāptu transportlīdzeklī vai izkāptu no tā, ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi, kā arī lai izbrauktu pa labi uz ceļa ar šādu joslu.
Un tagad lasām pēdējo teikumu: “Šajā joslā atļauts iebraukt arī, lai pasažieri iekāptu transportlīdzeklī vai izkāptu no tā, ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi, kā arī lai izbrauktu pa labi uz ceļa ar šādu joslu.”
Meitenes pārkāpumu, kas izbrauca no teritorijas un iebrauca autobusu joslā, nosaka līnija, kas pārtraukta vai nepārtraukta atdalīja autobusu joslu no pārējās brauktuves. Ja līnija bija nepārtraukta, tad nedrīkstēja iebraukt sabiedriskā transporta joslā! Bet ja līnija bija pārtraukta – tad drīkstēja!” viņš norāda.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!