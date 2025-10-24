Tramps izvirza ultimātu Ukrainai: nekavējoties jāpārtrauc uguns esošajā frontes līnijā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš apsprieda Ukrainas politologa Denisenko komentāru par Donalda Trampa jauno plānu Ukrainai. Politologs norādīja, ka pēc sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ASV prezidents Donalds Tramps faktiski izvirzījis ultimātu, pieprasot nekavējoties pārtraukt uguni esošajā frontes līnijā.
Politologs uzsvēra, ka Trampa galvenā prasība bijusi uguns pārtraukšana pašreizējā frontes līnijā. Kremlis uz šo paziņojumu pagaidām nav reaģējis, kas varētu liecināt vai nu par gatavošanos piekrist šādai formulai, vai arī par kategorisku atteikumu.
Krievijas mediji pilnībā ignorē Trampa paziņojumu par frontes līnijām. Šāda vienprātība, visticamāk, iespējama tikai ar tiešiem Kremļa rīkojumiem. Pašlaik ir grūti saprast, kāds ir šīs klusēšanas iemesls, taču pastāv aizdomas, ka Krievija varētu pateikt “nē” Budapeštai.
Politologs norāda, ka šobrīd otrajā plānā paliek jautājums par retzemju metālu ieguves licencēm Krievijas ziemeļos, amerikāņu uzņēmumiem. Pēc sarunas ar Vladimiru Putinu Tramps paziņoja, ka sagaida ekonomisko projektu sākšanu pēc miera līguma noslēgšanas.
Eksperti uzskata, ka tas varētu kļūt par daļu no Budapeštas vienošanās, ja tā vispār notiks. Šobrīd Putins saskaras ar īpaši sarežģītu situāciju, jo Ķīna, kas jau ir bloķējusi retzemju metālu eksportu, noteikti iebildīs pret šādiem plāniem. Pašlaik Ķīna kontrolē aptuveni 70% šo metālu ieguves un 90% to pārstrādes.
Tas ir trieciens ne tikai kosmosa un elektronikas rūpniecībai, bet arī aizsardzības, medicīnas un autobūves nozarei. Nav noslēpums, ka Kremlis jau iepriekš piedāvājis Trampa administrācijai kopīgi attīstīt Krievijas retzemju metālu atradnes un to ieguvi.
Slaidiņš skaidro: “Kamēr Krievija karo ar Ukrainu, tikmēr starp ASV un Ķīnu norisinās tirdzniecības karš.”