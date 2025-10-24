Mežāžiem derētu palēnināt tempu, bet Auniem būs enerģijas pieplūdums. Nedēļas nogales horoskops 0
Zvaigznes šajā nedēļas nogalē sola gan aktivitāti, gan pārdomas — viss atkarīgs no tā, vai spēsi ieklausīties sevī. Kāds gūs iedvesmu jaunam sākumam, citam vajadzēs vienkārši atvilkt elpu. Uzzini, kas gaida tieši tavu zodiaka zīmi sestdien un svētdien!
Auns
Aunam šī nedēļas nogale atnesīs enerģijas uzplūdumu. Tu vēlēsies darboties, kustēties un sakārtot visu, kas atlikts. Sestdien der padarīt praktiskus darbus, bet svētdien – veltīt laiku cilvēkiem, kas iedvesmo.
Tomēr uzmanies no pārmērīga karstgalvības – ne visi ir gatavi sekot tavam tempam. Ja sajūti, ka apkārtējie kavē, ieelpo dziļi un ļauj notikumiem ritēt savā gaitā.