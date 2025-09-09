PVD brīdina – situācija ir nopietna! Jauns Āfrikas cūku mēra uzliesmojums piemājas saimniecībā Latvijā 0
Šodien Latvijā konstatēts jauns Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums mājas cūku novietnē. Šoreiz slimība skārusi piemājas saimniecību ar četrām mājas cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, kas jau atrodas ĀCM karantīnas zonā. Atgādinām, ka pirms nepilnām trim nedēļām – 22. augustā ĀCM tika konstatēts kādā citā piemājas saimniecībā šajā pat pagastā.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) slimības skartajā novietnē ir uzsācis ĀCM apkarošanas un ierobežošanas pasākumus. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
PVD brīdina – situācija ir nopietna – slimības ievazāšanas riski novietnēs šobrīd ir īpaši augsti. Vīruss aktīvi cirkulē meža cūku populācijā. Ik nedēļu tiek saņemti jauni analīžu rezultāti, kas apstiprina ĀCM vīrusu mirušām vai nomedītām meža cūkām. Šonedēļ ĀCM pozitīvo meža cūku skaits jau pārsniedzis 1 020. Ja saimniecībai blakus ir mežs, lauks, notiek lauku darbi, notiek lauksaimniecības tehnikas un citu transportlīdzekļu pārvietošanās, vīrusu novietnē var ienest pavisam vienkārši – ar apaviem, apģērbu, inventāru, transportu.
Vienīgais kā cūkas pasargāt no saslimšanas, ir stingra biodrošības prasību ievērošana. Mazās novietnēs būtiskākais ir nepieļaut mājas cūku un tām paredzētās barības kontaktu ar savvaļas dzīvniekiem – cūkas nedrīkst laist ārā, tās nedrīkst barot ar zaļbarību, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem. Tāpat nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki. Lai vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē.