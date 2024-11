Rāceņi un kāļi pamazām atkaro savu vietu uz mūsu šķīvjiem. Kas tajos vērtīgs? Ieteikt







Rāceņi un kāļi bija galvenie Eiropā dzīvojošo cilvēku uzturā lietotie dārzeņi, pirms savu pārliecinošo uzvaras gājienu sāka no Dienvidamerikas ievestie kartupeļi, ar laiku kļūstot par mūsu otro maizi.

Tomēr tagad tiem par šīs pozīcijas noturēšanu var nākties pasvīst, jo rāceņi un kāļi pamazām atkaro savu vietu, vismaz to cilvēku vidū, kuri izpētījuši, ka tie ir vistuvākie mūsu tautas senajai, oriģinālajai virtuvei.

Uzskata, ka rāceņi ir kāļu priekšteči, taču diez vai vērts lauzīt galvu par to, kurš īsti bijis pirmais. Kā nekā abi šie sakņaugi izskatās kā brāļi un abi satur krietni vairāk mūsu klimata zonā dzīvojošajiem vajadzīgās uzturvielas nekā kartupeļi.

Kas rācenī vērtīgs

Rācenis (Brassica rapa) izceļas ar lielu C vitamīna daudzumu, tajā gana daudz arī A, B1, B2 un PP vitamīna, šķiedrvielu, olbaltumvielu, ogļhidrātu. Dārzenis bagāts ar kāliju, kalciju, magniju, dzelzi, fosforu, sēru, pektīniem, karotīnu, ēteriskajām eļļām, cieti, dabiskajiem cukuriem – glikozi un fruktozi.

Kas vērtīgs kālī

Kāļi (Brassica napus) satur C, PP vitamīnu un B grupas vitamīnus, daudz šķiedrvielu un ēterisko eļļu, olbaltumvielas, ogļhidrātus, kāliju, dzelzi, sēru, fosforu, pektīnus, karotīnu, cieti, glikozi un fruktozi. Arī kāļos ir liels C vitamīna daudzums, turklāt uzglabāšanas laikā tas tikai pieaug.

Viena no vērtīgajām uzturvielām, kas atrodama gan rāceņos, gan kāļos, ir luteīns – antioksidants, kas stiprina imunitāti, sargā un uzlabo acu veselību. Tāpēc īpaši svarīgi šos dārzeņus iekļaut uzturā aukstajos, tumšajos mēnešos, kad sarosās vīrusi, pieaug slodze acīm.

Der zināt!

100 gramos neapstrādātu rāceņu un kāļu ir tikai 21 kilokalorija, apstrādātu – 34 kcal, tāpēc šie dārzeņi ir ideāli piemēroti cilvēkiem, kuri seko savam svaram vai cīnās ar liekajiem kilogramiem.

Svaigiem kāļiem ir nedaudz sīva garša. Lai to mazinātu, pirms vārīšanas vai sautēšanas kāļus aplej ar verdošu ūdeni.

Kāļi jāēd uzreiz pēc pagatavošanas, jo jau pēc 3 stundām C vitamīns tajos ir pilnībā noārdījies.

Rāceņi veselībai

Tautas medicīnā rācenis jau izsenis lietots enerģijas atjaunošanai, organisma spēcināšanai.

Jaunie, maigie rāceņi jāgrauž bērniem – tas ne tikai apmierinās viņu kāri grauzt, bet arī nāks par labu smaganu un zobu veselībai.

Lai nodrošinātu muskuļu un nervu sistēmas darbību, regulāri jāēd rāceņi.

Rāceņa sula noder grūti dzīstošu brūču un apsaldējumu apkopšanai. Tam var izmantot arī ūdeni, kurā dārzenis vārīts, vai rāceņa tēju: smalki sagrieztu rāceni aplej ar verdošu ūdeni, ļauj nostāvēties 30 minūtes.

Rāceņu lapu sula satur ļoti daudz kalcija, tāpēc to ieteicams lietot maziem bērniem un gados vecākiem cilvēkiem – kaulu stiprināšanai. Sajaukta ar burkānu un pieneņu sulu, tā būs vēl iedarbīgāka.

Rāceni ēd vai tā sulu dzer, lai novērstu mutes dobuma un mazinātu citus iekaisumus, atvieglotu sāpes, pie elpošanas orgānu slimībām, anēmijas ārstēšanai.

Pret locītavu sāpēm uz sāpošajām vietām liek plāni sagrieztas rāceņa šķēles vai rāceņa lapas.

Sirds veselības uzturēšanai rāceņu sulu sajauc ar medu attiecībā 1:1, uzglabā cieši noslēgtā traukā tumšā, vēsā vietā. Lieto pa ēdamkarotei 3–4 reizes dienā pirms ēšanas.

Lai stiprinātu matu saknes, novērstu galu šķelšanos un matu ātru taukošanos, to kopšanai lieto no rāceņiem pagatavotu uzlējumu – tos var skalot ūdenī, kurā vārījušies rāceņi.

Kāļi veselībai

Kāļi veicina gremošanu un nomāc pūšanas procesu zarnās, mīkstina vēdera izeju, uzlabo asinsrites sistēmas darbību.

Tiem piemīt urīndzenošas un atkrēpošanu veicinošas īpašības.

Kālī esošā dzelzs lieliski papildina organisma dzelzs krājumus anēmijas gadījumā.

Kāļi regulāri lietojami uzturā akūta gastrīta, enterīta, kolīta gadījumā, ja ir ateroskleroze un plaušu iekaisums.

Lai veicinātu slikti dzīstošu brūču sadzīšanu, uz tām liek sarīvētu kāli, bet pie apdegumiem un ādas slimībām uz problemātiskajām vietām liek kāļu sulas kompreses.