Nosauktas 10 pasaules dārgākās armijas; kurā vietā ir Ukraina – negaidīts pārsteigums visiem 0
Pasaules militārie izdevumi 2025. gadā sasniedza 2,6 triljonus ASV dolāru, un valstis aizsardzībai vidēji atvēlēja 2,01% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP). Par to, atsaucoties uz Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta datiem, ziņo “Business Insider”.
Visvairāk aizsardzībai tērē Amerikas Savienotās Valstis – to militārais budžets sasniedz gandrīz vienu triljonu ASV dolāru. Tas ir vairāk nekā trīsarpus reizes vairāk nekā otrajā vietā esošajai Ķīnai. Pirmajā trijniekā ierindojas arī Krievija, bet ceturtajā vietā – Vācija.
Kara laikā militārie izdevumi pret IKP parasti strauji pieaug, radot papildu slogu valsts ekonomikai. Kā norāda Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra vecākais padomnieks Marks Kanzjans, Ukraina šajā ziņā ir spilgts piemērs – 2025. gadā tā aizsardzībai atvēlēja vairāk nekā 20% no IKP, kas ir augstākais rādītājs pasaulē.
Ar 44,45 miljardu ASV dolāru lielu aizsardzības budžetu Ukraina ierindojas 10. vietā pasaulē, un tās militārie izdevumi veido 21,19% no IKP.
Pasaules 20 dārgākās armijas:
1. ASV – 921,02 miljardi ASV dolāru (3,01% no IKP);
2. Ķīna – 251,29 miljardi ASV dolāru (1,3%);
3. Krievija – 161,18 miljardi ASV dolāru (6,34%);
4. Vācija – 107,31 miljards ASV dolāru (2,14%);
5. Lielbritānija – 94,26 miljardi ASV dolāru (2,38%);
6. Indija – 78,31 miljards ASV dolāru (1,9%);
7. Saūda Arābija – 72,53 miljardi ASV dolāru (5,72%);
8. Francija – 70 miljardi ASV dolāru (2,08%);
9. Japāna – 58,91 miljards ASV dolāru (1,38%);
10. Ukraina – 44,45 miljardi ASV dolāru (21,19% no IKP).
11. Dienvidkoreja – 43,84 miljardi ASV dolāru (2,36% no IKP);
12. Itālija – 40,09 miljardi ASV dolāru (1,58%);
13. Izraēla – 39,68 miljardi ASV dolāru (6,5%);
14. Austrālija – 37,28 miljardi ASV dolāru (2,04%);
15. Polija – 33,18 miljardi ASV dolāru (3,19%);
16. Kanāda – 31,21 miljards ASV dolāru (1,37%);
17. Nīderlande – 29,12 miljardi ASV dolāru (2,2%);
18. Spānija – 28,91 miljards ASV dolāru (1,53%);
19. Alžīrija – 25,21 miljards ASV dolāru (8,75%);
20. Brazīlija – 24,27 miljardi ASV dolāru (1,08%).