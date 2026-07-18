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“Apliecinu, ka šīs bija gardākās, kādas esmu ēdusi.” Soctīkli atklāj sen aizmirstu cūku pupu vārīšanas metodi 0

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LA.LV
16:36, 18. jūlijs 2026
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Vasara Latvijā nav iedomājama bez cūku pupām. Tikko novārītas, vēl karstas, ar piciņu sviesta vai karoti krējuma, šķipsniņu sāls un glāzi auksta kefīra – daudziem tā ir īsta vasaras garša un viena no latviskākajām sezonas maltītēm.

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Cūku pupas jeb lauka pupas ir viens no senākajiem kultūraugiem Latvijā, un tās joprojām ieņem goda vietu vasaras ēdienkartē.

Taču šajās dienās sociālajos tīklos uzvirmojusi diskusija nevis par to, ar ko pupas ēst, bet gan – kā tās pareizi vārīt. Vietnē “X” parādījies padoms, ka jāvāra nevis visas pusas ar pākstīm, bet tās vāra jau izlobītas, bet klāt jāiemet arī dažas tukšās pākstis. Tieši tās piešķirot pupām izteiktāku garšu un aromātu.

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Komentāros daudzi atzina, ka šī metode viņiem nemaz nav jaunums. “Jā, šis ir pareizais! Daudzi saka, ka mizas neko nedod. Dirš!” raksta viens komentētājs, pārliecinoši aizstāvot šo paņēmienu.

Cits piebilst: “Man bērnībā tētis tieši tāpat darīja. Jābūt kaut kādai sulai no dažām mizām.” Vēl kāds dalās pieredzē: “Apliecinu, ka attēlā redzamās pupas bija gardākās, kādas esmu ēdusi.”

Savukārt citi vienkārši priecājas par pašu pupu sezonu. “Redzu cūku pupas, spiežu sirsniņu,” raksta viena lietotāja, bet vēl kāds atzīst, ka jaunās pupas ēd pat kopā ar visām pākstīm.

Netrūkst arī tādu, kuri sola metodi izmēģināt pirmo reizi. “Neslikta ideja,” īsi rezumē kāda komentētāja.

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