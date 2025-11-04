Endziņš: Birokrātijas mazināšanas stāstam redzu brendu – “atmešana”. Atmetam birokrātiju kā kaitīgu ieradumu! 0
Autors: TV24
Lai pēc trim gadiem birokrātiskā sloga līmenis Latvijā būtu zemākais Baltijas valstīs, lai uzņēmēji kā problēmu neminētu birokrātiju – TV24 raidījumā “Kārtības rullis” savus mērķus raksturo jaunais Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Viņš ir apņēmības pilns katru mēnesi paveikt “desmit mazās lietiņas mērķa sasniegšanai”. Šajā procesā, ko viņš ierosina saukt par “atmešanu”, tiks veikta arī iedzīvotāju un uzņēmēju uztveres līmeņa mērīšana.
Uzsākot sava jaunā amata pienākumu pildīšanu, Jānis Endziņš atzīst, ka tas ir izaicinājums un ka mūsu valstī attiecībā uz birokrātiju nepietiek mainīt tikai procesus un dokumentus. Ir jāmaina cilvēku domāšana, attieksme un darba kultūra. Tāpēc katru mēnesi viņa vadītā darba grupa uzskaitīs desmit lietas, kas būs paveiktas situācijas uzlabošanā. “Es tiešām sagaidu, ka mēs ar intensitāti desmit mazās lietiņas mēnesī iesim uz priekšu, tā ir mana apņemšanās. Desmit lietas mēnesī “spiedīsim” uz priekšu. Un pēc gada jau zināma kaudzīte izveidosies,” viņš cerīgi nosaka un piebilst, ka ļoti svarīgs procesā ir atskaites punkts. Tāpēc kā nākamo soli Endziņš min socioloģisko aptauju veikšanu – iedzīvotāju un uzņēmēju uztveres līmeņa mērīšanu. Proti, respondentiem tiks uzdots jautājums: “Cik liela birokrātija, jūsuprāt, ir šobrīd?” Atbilžu varianti būs dažādi: ļoti liela, drīzāk liela, vidēja, pavisam maza, vispār nav birokrātijas… “Pēc atbildēm tiks iegūts noteikts punktu skaits un pēc pusgada mērījums tiks atkārtots vēlreiz, lai redzētu, kas ir mainījies iedzīvotāju uztverē.”
Vēl viens no uzdevumiem, ko min Endziņš, ir salīdzināt birokrātijas līmeni Baltijas valstu kontekstā. “Mēs esam definējuši, ka pēc trim gadiem Latvijā būs zemākais birokrātijas slogs kā minimums Baltijas valstīs,” viņš piebilst bet, runājot par procesa apzīmēšanu, iesaka: “Vai mēs karosim, vai mēs mazināsim…? Es šim stāstam redzu brendu – “atmešana”. Atmetam birokrātiju kā kaitīgu ieradumu!”